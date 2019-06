Pedido desesperado a Iapos Rosario

Mi nombre es Laura Olivera, soy mamá de Azul Salinas Olivera, DNI 57.140.605. Esta carta de lectores tiene como motivo principal denunciar públicamente a la obra social que me corresponde, Iapos, quien no ha hecho más que frenarme en todo lo referido a estudios que necesita mi hija. Lo último fue negarme, previa auditoría médica, un estudio molecular pedido por su médica genetista, doctora Quaglio, aduciendo que ese estudio no va a cambiar su calidad de vida (tiene carné de discapacidad ya tramitado). Mi pequeña hija, próxima a cumplir su primer añito está sin diagnóstico sobre su patología. Cabe aclarar que consultas con especialistas (neurólogo, neumonólogo, inmunólogo, genetista, laboratorios, entre otros) todo es abonado en forma particular porque nunca llegan las autorizaciones correspondientes. Espero, por favor, que alguien pueda ayudarme. Muchas gracias.

Laura Olivera

DNI 27.163.464