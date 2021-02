Payasadas e hipocresía

Las declaraciones del Presidente Alberto Fernández desde México, calificando de “pasayada” la actuación de jueces y fiscales en el caso de los vacunatorios VIP es vergonzosa. Para empezar, no parece estar al tanto de que las investigaciones que se están realizando contemplan la violación de diversas leyes y artículos que incluyen delitos tales como malversación de fondos, incumpliliento de los deberes de funcionario público, etc. Y me parece preocupante que califique al ex ministro de salud, Gonzalez García, como un excelente ministro. Si lo era ¿porqué lo echó? Su deber hubiera sido apoyarlo.Y eso sin contar los repetidos pasos en falso dados por Ginés durante la pandemia, por todos conocidos. Peor aún, no creo que no exista ley alguna que contemple sanciones para individuos que, aprovechando sus contactos con el poder, obtengan beneficios que no le corresponden a costa de quienes sí tienen derecho a ser asistidos por el Estado. ¡Claro que no existe ninguna ley que diga que si alguien se salta un lugar en la fila le corresponde tal o cual pena! Tampoco hay una ley que diga explícitamente que si yo tomo un martillo y mato a golpes a mi mujer deba ir a la cárcel. Pero igual las leyes califican tal acto como femicidio, y me correspondería una pena acorde, como corresponde. Un capítulo aparte merecen las declaraciones de algunos de los que recibieron las vacunas, manifestando que no sabían que estuvieran haciendo algo malo. Para ellos tengo una palabra muy popular, aunque para ellos debe ser un neologismo: colarse. Dejando a un lado la ilegalidad o no de sus actos ¿no saben que colarse está como mínimo mal visto? ¿Jamás hicieron cola en un súper, o para pagar algún impuesto, o para vacunarse que no saben que a nadie le gusta que se le cuelen? Y más en este caso, que no implica una molesta périda de tiempo sino la privación al acceso a una vacuna que podría significar una diferencia entre la vida y la muerte. Hipócritas. Otro neologismo, esta vez creado por Alberto Fernández: “personal estratégico”. Vaya uno a saber, aún siendo presidente, que es lo que significa esa fraseología.