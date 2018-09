Paremos esta locura (III)

No acostumbro a replicar correos de otros lectores, pero la carta del señor Matías Orué Suleiman publicada el domingo 2 de setiembre amerita a mi entender un excepción. Y esto es debido a ciertas inexactitudes vertidas en su carta, en la cual acusa al sistema capitalista de ser pro abortista, a la vez que niega que los países bajo un gobierno comunista lo hayan puesto en práctica. Basta, como él mismo propone, hacer una somera búsqueda en internet para averiguar que la URSS fue el primer país en implementar, en 1917, el aborto legal. También basta con realizar las búsquedas "aborto en Cuba" o "aborto en Vietnam" para saber que en ambos países, cuyos gobiernos son comunistas, el aborto está legalizado. No soy un admirador del capitalismo, al cual le encuentro serios fallos aún admitiendo que los países que lo practican tienen un elevado nivel de vida, a diferencia de los que aplicaron las doctrinas marxistas, los cuales tienen altos niveles de pobreza en general, salvo aquellos que han morigerado o abandonado las prácticas marxistas, como es el caso de China. Personalmente preferiría un tipo de práctica económica y política que contemple eliminar racionalmente la brecha entre los más ricos y los más pobres sin abandonar el cuidado del medio ambiente. Pero me parece ominoso el tono confrontativo y agresivo del autor, al cual al parecer ciertos aspectos de la realidad global no sólo parecen resultarles inadecuados, sino inaceptables. No es agrediendo al que piensa distinto que vamos a lograr un mundo mejor, sino a través del respeto al disenso y a las ideas distintas.

¿Vulnerados sus derechos?

La ex presidente escribió en Twitter arremetiendo contra los medios y la Justicia por la vulneración del estado de derecho en relación con el veto a la candidatura de Lula, decidido por la Justicia Electoral de Brasil. De paso intentó llevar un poco de agua para su molino (muy apremiado por Comodoro Py) hablando de proscripciones y persecuciones de "los medios y la Justicia". Como si esto no bastara, este lunes, luego de presentar un escrito en Tribunales a raíz de la citación judicial, nos regaló un par de twitts con sus acostumbradas sugerencias para que llamemos "de las fotocopias" a la causa "de los cuadernos", cuando lo más criterioso sería llamarla "de los arrepentidos" o "de la banda". Señora Cristina, todos sabemos que, como abogada exitosa que fue, usted no puede desconocer que quien la persigue es la Justicia Penal, no Bonadío. Nada de lo que figura en la instrucción de las causas ha sido inventado sino, más bien, corroborado.

Por desidia arrancan árboles añosos

El domingo 2 de septiembre empleados de la Municipalidad arrancaron el árbol de Pte. Roca 890. Unos animales fueron los que lo sacaron. Hacía 40 años que estaba y cuando florecía era hermoso el colorido. Lo que sucedió es que durante años nunca vinieron a podarlo a pesar de los reclamos hechos y ya llegaba al sexto piso. En lugar de podarlo, determinaron que lo tenían que retirar. En la cuadra, y con el mismo criterio, ya habían retirado otro árbol icónico que estaba también gigante a causa de su descuido. No había turista que cuando estaba en flor dejara de fotografiarlo. Ese estaba en Pte. Roca al 800, también mano par, prácticamente esquina Córdoba. Ambos eran ejemplares hermosos de 40 años y que la Municipalidad sólo debió cuidar. Como no lo hicieron, vinieron y literalmente los arrancaron. El domingo intentaron con cadenas atadas a un camión, con pala mecánica, con hachas. Realmente fue desagradable ver el triste espectáculo que dieron a la vista de todos los vecinos. Hasta dolía observar como el árbol se aferraba y daba pelea; pero en lugar de podarlo, lucharon hasta el final. Todo por la desidia y dejadez de la Municipalidad. Esto no debió pasar, solo debían mantenerlo podado. Era tan simple.

Haz lo que yo digo, pero no lo hago

Bien dicen que nadie soporta un archivo y menos aún funcionarios en nuestro país. En su campaña, el hoy concejal Chumpitaz decía muy convencido que hacía cuatro años venían trabajando en un plan integral para combatir la inseguridad. Hoy, tres años después, se pasea con otros concejales por las calles de Colombia cuando la única realidad que necesitan ver es la rosarina y, ya que está, aplicar ese plan mágico que dijo tener. ¿O como siempre los políticos lo único que nos dan a cambio de un cargo son espejitos de colores?

Mirta Picerni