¿Para qué tenemos la justicia?

Se le ha otorgado la excarcelación al exvicepresidente de la Nación. ¿Cómo sucedió si estaba cumpliendo una condena en la cárcel en forma efectiva de cinco años? Esto ocurre con la justicia. A su vez, la ministra de Seguridad quiere darle más posibilidades a las fuerzas del orden para actuar con mayor efectividad al detener a los delincuentes. Hay quienes han querido ajusticiar a los "motochorros". La ciudadanía no sabe qué hacer. Ellos roban, la policía los detiene, y a los pocos días están asaltando en muchos casos a los mismos que fueron asaltados. No hay ideología, solo intereses. Lo vemos a diario. El expresidente Menem jamás cumplió su condena y sigue siendo senador. ¿Y quien irá preso? Prácticamente nadie. Termino casi en lunfardo, esto de actuar para la gilada, no hay que explicar quién es la gilada. Todos los sabemos. Es necesario de vez en cuando algún preso, alguna declaración para que todo siga igual. ¿Se acuerdan de la señora Bonafini y el señor Schoklender? No aparecieron ni la plata ni las casas. Pero, ya que las cosas están así, ¿para qué queremos jueces, si ni tenemos justicia?

Miguel Amado Tomé