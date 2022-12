Pami: otra vez la desidia

Por supuesto vino a verme y me dijo que podía estar con un desplazamiento del disco roto y traerme los dolores que ni con calmantes podía sentirme mejor. Me dijo de los problemas de conseguir una resonancia ya siendo jueves, que si para el viernes no había novedades me fuera a mi casa con medicación e intentara conseguir la resonancia en otro lado.

Pregunto: ¿el resonador es solamente para los ricos o los asociados a Italmedic? Ahora debo ponerme en campaña a ver dónde puedo conseguir hacerme el estudio y no estar sufriendo las consecuencias. Es hora de que se tomen las medidas para no seguir tratándonos como tarro de basura, somos personas.

Ana María Sargenti