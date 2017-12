Países ricos y países pobres

Muchas veces hemos polemizado, en charlas de café o en reuniones de amigos, por qué y dónde existen las grandes diferencias entre los países ricos y los países pobres. Siempre decimos que la República Argentina es un país joven, y es cierto, pero no es la edad del país lo que diferencia un país rico de un país pobre. Hay países con 2.000 años y son pobres. La diferencia tampoco reside en los recursos naturales disponibles. Japón posee un territorio 80 por ciento montañoso, inadecuado para la agricultura y la ganadería, pero es una potencia en la economía mundial. Junto con China, importan materia prima de todo el mundo y exportan productos manufacturados. Suiza, no cosecha cacao pero tiene el mejor chocolate del mundo. Cría animales y cultiva el suelo durante apenas cuatro meses al año. No obstante, fabrica los mejores lácteos. Es un país pequeño que da imagen de seguridad, orden y trabajo, y así se transformó en la "caja fuerte" del mundo. Podríamos seguir dando ejemplos. Ejecutivos de países ricos, al relacionarse con sus pares de países pobres, muestran que no hay diferencia intelectual significativa. ¿Cuál es entonces la diferencia? Está en el nivel de conciencia del pueblo, de su espíritu. La evolución de la conciencia debe constituirse en el objetivo mayor del Estado, en todos sus niveles de poder. La educación y la cultura deben plasmar conciencias colectivas, estructuradas en los valores eternos de la sociedad; moralidad, espiritualidad y ética. En síntesis: transformar la conciencia del argentino. Llegado a este punto, no me queda otra alternativa, dolorosamente, que transcribir las reflexiones que escribió un periodista argentino hace 162 años: "Los argentinos hemos sido ociosos por derecho y holgazanes legalmente, se nos alentó a consumir sin producir. Nuestras ciudades capitales son escuelas de vagancia de quienes se desparraman por el resto del territorio después de haberse educado en las fiestas, la jarana y la disipación. Nuestro pueblo no carece de alimentos sino de educación, por eso tenemos pauperismo mental. En realidad, nuestro pueblo argentino se muere de hambre de instrucción, de sed de saber, de pobreza de conocimientos prácticos y de ignorancia en el arte de hacer bien las cosas. Sobre todo se muere de pereza, es decir de abundancia. Quiere pan sin trabajo, viven del maná del Estado, y eso los mantiene desnudos, ignorantes y esclavos de su propia condición. El origen de la riqueza son el trabajo y el capital, ¿qué duda cabe de que la ociosidad es el manantial de la miseria? La ociosidad es el gran enemigo del pueblo. Es preciso marcarla de infamia: ella engendra la miseria y el atraso mental, de los cuales surgen los tiranos y la guerra civil, que serían imposibles en medio del progreso y la mejora del pueblo". Juan Bautista Alberdi. Marzo de 1855. ¡No hemos aprendido nada!

Manuel Basanta

DNI 93.971.708



Trump prendío la mecha del polvorínComo si poco fueran los conflictos en el mundo, Donald Trump, con su reconocimiento a favor de los israelíes aceptando como capital de Israel a Jerusalén, terminó convalidando una situación irregular que se mantuvo a través del tiempo, dejando de respetar los acuerdos sobre las tierras árabes y palestinas desde 1967. Entiendo que la intifada se potenciará en el mundo, de modo que la división seguirá su curso, prendiendo la mecha donde lo único garantizado es el crimen de lesa humanidad, étnico-religioso. Los grupos fanatizados y radicalizados llevarán la muerte a todos los lugares del planeta. Eso sí, de ambos lados lo harán en nombre de Dios, como siempre, aún convergiendo las distintas orientaciones al mismo o parecido Dios; todavía los líderes religiosos y sus seguidores no se ponen de acuerdo en cómo lograr la simpatía del mismo. Sugiero que los dioses armen un conclave para ver qué es lo que deciden hacer, mientras tanto en la vida terrenal nos encargaremos de seguir matándonos entre nosotros. A este ritmo es probable que esos dioses se queden sin seguidores. Nunca mejor aplicado el viejo dicho que "el hombre es él y la circunstancia que lo rodea artífice de su destino, siendo el peor enemigo de la especie.DNI 8.634.022Los jubilados no tienen tiempoCuando los jóvenes políticos explican la economía a través de los medios, no sólo lo hacen para unos pocos entendidos, sino que en esos proyectos que plantean con tanta seguridad y defienden como si fuera la gran solución argentina, excluyen automáticamente a las personas mayores. Paradójicamente, argumentan que están dirigidos a ellos, desconociendo que no van a llegar a tiempo. Porque en el "mientras tanto" los ancianos tienen que sobrevivir con la mínima, lo cual por ser tan miserable resulta imposible. Los jovencitos incapaces de observar la vida en su conjunto, con la vejez incluida, demuestran así que no son tan capaces, ni tan geniales como pretenden demostrar al hablar de economía y hacer académicos análisis de política. Porque cuando dicen "los jubilados van a ver como mejorará todo en el tiempo", se olvidan que los jubilados "no tienen mucho tiempo", por lo tanto sería mejor que dieran un paso al costado permitiendo que su espacio lo ocupen profesionales que ven más allá de sus narices y que saben actuar en la emergencia. No sólo explicar quienes la produjeron. Porque hay una verdad de Perogrullo y es que: ¡Los jubilados de la mínima van a cobrar menos a partir de enero de 2018! Lo demás es pura cháchara. Porque al desconocer la emergencia y su única acción sea la de explicarles lo bien que van a estar si sobreviven; el hambre, la miseria, la falta de medicamentos y la ausencia de dignidad abrirá más pronto las puertas de sus tumbas, como lo viene haciendo desde hace varios años.Edith MichelottiCuidado con las avivadas de los bancosFui adjudicada en banco Finasur por Anses, hasta el cambio que se produjo cuando fui derivada al banco Industrial. Me intrigaba ver un descuento de 191 pesos que se me hacían en mis haberes pero nunca hasta ayer me di cuenta de que se debía a algo llamado "paquete multibeneficio". El banco Finasur, sin mediar información de ningún tipo y de hecho sin mi consentimiento, me impuso el uso de un paquete multibeneficio que de hecho ni llegué a utilizar, y muy bajocuerda sacó de mi magra jubilación y de la de miles de jubilados, una suma que debe haber sido bastante abultada. Espero que alguien tome medidas ya que el no dar información y echar mano a dinero que no es el propio debe ser imputable de alguna manera. Si alguno de los lectores fue usuario de ese banco debe pedir que se le reintegre lo que se le ha sustraído sin consentimiento o información.DNI 6.378.789Sobre la reforma previsionalHubo recientemente un batifondo en Diputados por la aprobación de la reforma previsional, solicitada por el gobierno. Vimos caras encendidas por la ira de los supuestos defensores a tal reforma. Estas actitudes, cuando vienen de políticos adversos como lo son los que aspiran sin preámbulos a desestabilizar al gobierno de Mauricio Macri, motivan desconfianza. A ellos les digo: "A mi no me representan, sólo llevan agua para su molino y han demostrado muchas veces el poco apego que le tienen a los pobres y a los adultos mayores". Jamás se bajaron sus sueldos asignados por ellos mismos. Se rasgaban las vestiduras con patéticas escenas, las acostumbradas. Tampoco me representan los que organizaron la marcha contra la Cumbre de la OMC. Sin embargo, hago propicia esta ocasión para solicitarle, con todo respeto, al jefe de Gabinete Marcos Peña, que antes de quitarle parte de sus ingresos jubilatorios a los mayores que aportaron de su salario más de 30 años "trabajados" dirijan la balanza de la Justicia a las jubilaciones onerosas, obtenidas por leyes hechas a su medida e incuestionables. Señor Peña, solicitamos que, con la misma premura que tocaron las jubilaciones de la población trabajadora, publiquen el listado de los jubilados de privilegio, dando a conocer sus nombres y en qué se desempeñaron; y cuál es el motivo por el que muchos cobran cifras vergonzosas e injustas. En el marco de una buena gestión eran los primeros que debían blanquear. No nos defraude. Cordiales saludos, una ciudadana común.DNI 11.708.448Agradecimiento al Hospital EspañolEl 3 de diciembre pasado tuve un accidente bastante severo por culpa de una vereda en mal estado de un edificio abandonado por calle Ameghino, casi llegando a San Martín. Me atendieron en la guardia de urgencias del Hospital Español, con un equipo que trabajo realmente rápido, práctico y eficaz, que hacen medicina con vocación y pasión. Agradezco al doctor Lopérgolo por su trabajo en cirugía. El director del Hospital Español debe sentirse orgulloso del equipo que tiene: médicos, enfermeras, bioquímica, anestesistas, radiólogos, camilleros, son parte del país grande que queremos.Jorge BocchioDNI 5.509.646