Otro logro argentino

Como para sumarse a la prestigiosa agroindustria nacional, a los satélites diseñados y fabricados por Invap de Bariloche, al satélite Saocom 1A proyectado y construido en Córdoba por un mix de empresas argentinas, ahora hizo su "presentación en sociedad" el elegante auto eléctrico urbano Volt-1, fabricado también en Córdoba. Esto sigue los pasos del Sero Electric, el primer vehículo eléctrico desarrollado en nuestro país en el Parque Tecnológico de Morón. EL Volt-1, construido por la compañía Volt Motors, tiene un aspecto estético agradable y características técnicas tan interesantes que parece una unidad diseñada para el recordado James Bond. En efecto, cuenta con notables prestaciones tales como la recarga automática de la batería en cada frenada, una gran pantalla táctil de 16 pulgadas y otros notables avances cibernéticos. A través de una aplicación en el celular, es posible controlar los diferentes dispositivos del Volt-1, que estará a la venta en el próximo mes de abril. En la casa del propietario se puede cargar la batería mediante los 220 voltios de la red de energía eléctrica. Una carga domiciliaria de seis horas le otorga una autonomía de 150 kilómetros, y con un cargador especial se logra una carga del 80% en media hora. A propósito, en un futuro habrá estaciones de recarga rápida en las principales rutas y autopistas. Santa Fe, por ejemplo, en 2019 tendrá centros de recarga en las dos estaciones de servicio de la autopista Rosario-Santa Fe. Son conocidos los pro y los contra del auto eléctrico en relación al de combustión interna. El eléctrico es más económico, menos ruidoso, más liviano y fundamentalmente, no genera contaminación ambiental. En un principio, en la columna de las contras habría que anotar la menor autonomía, velocidad y potencia comparado con un automotor a nafta o diesel. Pero actualmente, los autos más famosos exhiben excelentes valores de velocidad y aceleración. Al parecer, la perfomance del auto eléctrico irá mejorando aún más con el progreso en el rendimiento de las baterías. Los especialistas afirman que los vehículos a combustible tienen la suerte echada y que en cuestión de unas décadas sólo serán un grato recuerdo. No en vano las grandes automotrices ya están desarrollando sus modelos de automóviles a batería. No sé qué pasará con las unidades que requieren gran potencia como los camiones y grúas. De todas maneras, es cuestión de unos decenios, en virtud de la proliferación de vehículos eléctricos, las calles y avenidas urbanas, así como las rutas y autopistas del mundo, serán más silenciosas y el medio ambiente estará menos contaminado. Por ahora, Argentina presenta orgullosa sus primeros autos del futuro.

Edgardo Urraco





Año malo para los leprosos

Que año malo el que culmina para los que somos leprosos. Sin presidente, porque está desaparecido, sin DT, por la renuncia de De Felipe, un campeonato para olvidar, la mala situación en la tabla de promedios, refuerzos que no rindieron y son reemplazados por juveniles, y la frutilla del postre, la eliminación de la Copa Argentina por parte de Central. ¿Qué más nos puede pasar? Todos los rojinegros estamos esperando respuestas por parte de la comisión directiva, con acciones que nos den esperanzas de mejorar en el año próximo, porque la consecuencia puede ser el descenso de categoría.

Esteban Giannuzzi





¿Términos discriminatorios?

En su reciente libro de estilo de la lengua española, la Real Academia rechazó el lenguaje inclusivo o hermafrodita por "discriminatorio" (sic). Por ejemplo, podemos decir "todos" o "todas" pero no todes o todxs o tod@s. Por hiperonimia, "todos" abarca a la mujer. La palabra "hombre" también incluye a la mujer. No así, claro, varón. En tanto y según Aristóteles, "solamente el bruto no discrimina". Y la Academia discrimina muchas veces negativamente. Pues verbigracia mantiene "judiada" y "mahomía" como "acción mala". Varias veces les escribí para que las extirpen del diccionario por ser palabras inmorales, racistas y antisemitas. Sin embargo, no se les movió un pelo. Quedé como un perro ladrando a la luna o vaca mirando un tren.

Julio Chiappini





Basta de violentos en el fútbol

Hace algún tiempo escribí en este espacio, que tan gentilmente nos brinda este diario, que para erradicar a los violentos, delincuentes y barras bravas de los estadios de fútbol. Antes de hacerlos socios de algún club habría que pedir a las autoridades sus antecedentes policiales. Si no los tienen, pueden ser socio. Si tienen antecedentes no. Así de simple. Tras los incidentes ocurridos el último fin de semana en Buenos Aires en cercanías del estadio Monumental, pienso que no estaba tan errado. Lo mismo para los que quieran ir a Madrid para presenciar la final de la Libertadores de América, si tienen antecedentes no deberían salir del país. Demasiado mal quedamos ante el mundo como para que unos descerebrados viajen a España a causar desmanes, que es lo único que saben hacer.

Edgardo Sánchez





Nos vendieron el clásico

Estoy haciéndome una pregunta: cómo puede ser que la final de América se juegue en España. Soy hincha de uno de los equipo que disputa esa final pero no es justo que termine jugando en otro continente. Nadie le preguntó a la gente que pudo comprar su entrada y que labura día a día para poder darse este privilegio. La gente que hasta renunció a sus vacaciones para poder ir a la cancha de River, o que pudo comprar su entrada con su tarjeta de crédito y tiene casi todo el año para pagarla. Quizás ya le queda lejos ese sueño de ver el partido, especialmente aquellos que soñaban con ir con su familia, que ahorraron y se privaron de cosas para poder presenciar ese espectáculo. Ahora, toda esa gente, cómo hace para viajar a Europa si solamente tiene su entrada. Sólo porque unos cuantos violentos e inhumanos arruinaron lo que iba a ser la fiesta del fútbol de América.Hay mucho abuso, mucho desprestigio y muchas ganancias para los que usan al fútbol como beneficio y no como lo que tiene que ser. Por eso pregunto: ¿nos vendieron el clásico?

Laura Bracamonte





La palabra ante todo

Podría uno aceptar que a pesar de la palabra empeñada, en aquella reunión postescándalo (entre Angelici, Domínguez y D'onofrio), al recibir nuevos testimonios quedara en la nada. Y también el posterior al rechazo de la Conmebol al pedido de una apelación. Pero ir en busca de un estudio de abogados internacional para presentar un pedido de descalificación de River ante el TAS y lograr así el tan ansiado trofeo, en el supuesto de ser derrotado en la verde grama del Bernabeu, parece un tanto extremo e impropio de una institución que supo estar en el podio mundial durante el "virreinato" de Bianchi.

Gabriel vides