Otra forma de combatir el dengue

He sido acuarista aficionado en mi juventud. Recientemente, por razones que no vienen al caso, este interés ha renacido y me sorprendió la cantidad de información disponible en las redes, con contenidos que iban desde lo banal hasta monografías científicas con estudios serios, sistemáticos y bien documentados relacionados con el tema. Entre ellos quiero destacar el titulado "Capacidad larvívora del guppy salvaje (poecilia reticulata) en peceras oscuras como control biológico de mosquitos en zonas domiciliarias", realizado por Nacira Silva, Glorimar Tovar, Greymar Tua y Herbert Espig, del Departamento de Salud Pública y Desarrollo Social de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo. La monografía refleja los métodos, elementos y conclusiones de dicho estudio, los cuales, en resumen, concluyen que el uso de este método puede ser altamente eficaz para reducir la población larvaria del aedes aegypti. Por razones de espacio, no es posible volcar los detalles del estudio en esta carta, pero considero que las conclusiones del mismo merecen ser investigadas por las autoridades en razón de su costo, eficacia y facilidad de implementación. Por supuesto, la especie poecilia reticulata no puede ser utilizada en nuestra ciudad debido a que es una especie tropical que no sobreviviría al clima local. Sin embargo, existen especies afines que sí lo harían, como la especie cnesterodon decemmaculatus, de fácil reproducción y cría. Existen por otra parte instituciones que cuentan con los recursos, infraestructura y personal capacitado que pueden hacer un estudio de factibilidad serio y concluyente, como la Facultad de Ciencias Agrarias o el propio Acuario Municipal, por mencionar los primeros que me vienen a la memoria. Las ventajas de dicho método de control larvario del aedes aegypti son muchas, como dije antes, sin contar con que pondría en el mapa de la comunidad científica a las instituciones que implementaran este método.

Juan Pablo Zucco