Otra creación genial

En 1895 el físico alemán Wilhelm Conrad Röntgen, ante la Sociedad Médica Física de Wurzburgo (Alemania), presentó su notable descubrimiento de los "rayos X", que tras pasar por alguna zona del cuerpo impresionaban una película fotográfica logrando imágenes de invalorable valor diagnóstico. Seguramente no habrá imaginado que poco más de medio siglo después, otros genios de la física, la electrónica analógica y digital, la química y la mecánica, iban a inventar dispositivos, aparatos y procedimientos que revolucionarían la medicina. Laparotomía, laparoscopia, endoscopía, endoprótesis; el bypass, el holter, el corazón artificial, el sten, los catéteres, el marcapasos, los mini implantes cardíacos confeccionados con "hilo inteligente"; así como la ecografía, la tomografía computada, el resonador magnético, el respirador artificial y las prótesis hechas con las increíbles impresoras 3D, entre otras realizaciones, son actualmente una realidad que facilita los estudios clínicos y, en ciertos casos, evitan las complicadas operaciones a "cielo abierto". Los biomateriales para diferentes implantes, y los trasplantes de órganos, también constituyen un capítulo trascendente en el campo médico. A esa notable gama de instrumentos y métodos, ahora se suma el neosonics: un dispositivo no invasivo para detectar en pocos segundos la meningitis infantil. Como es sabido, esta peligrosa enfermedad es una infección viral o bacteriana que afecta a las "meninges": tres membranas del cerebro que protegen el sistema nervioso central. Normalmente, ante la sospecha de meningitis, se hace una punción lumbar para extraer líquido cefalorraquídeo, cuyo análisis obtenido en 48 horas, pone en acción un urgente tratamiento o el descarte de la afección. Uno de los índices de la meningitis es el aumento en la tasa normal de glóbulos blancos. Dado que esta enfermedad progresa aceleradamente, cobra importancia el empleo del neosonics; un pequeño dispositivo cilíndrico muy confiable desarrollado en Barcelona. Este aparato, basado en el ultrasonido, se apoya en el cráneo, y hace un recuento inmediato de glóbulos blancos presentes en el líquido cefalorraquídeo, recuento que se muestra en un display incorporado. Si el resultado indica meningitis, según los desarrolladores podrá hacerse una punción lumbar complementaria para conocer el germen que la está provocando. Como el neosonics es no invasivo, rápido y seguro, será ideal para seguir la evolución de un tratamiento. Aún faltan unos dos años para que el neosonics obtenga la correspondiente autorización de venta, pero queda claro que será un valioso auxiliar de la comunidad médica, simplificando y acelerando la antigua práctica de la detección de la meningitis infantil, para bien de millones de niños y bebés, haciendo más eficiente la lucha contra el flagelo de esta enfermedad. Una vez más, el talento al servicio del ser humano.

Edgardo Urraco





Sobre el Transporte Urbano de Pasajeros

Soy usuaria del Transporte Urbano de Pasajeros. De lunes a viernes viajo en la "K", con puertas que cierran mal o rotas (coches 4, 5 y 11), por lo que en épocas invernales viajamos en condiciones lamentables. Los sábados y domingos nos toca salir de madrugada a trabajar y para no exponernos (ya tuvimos un intento de asalto con herida de arma blanca mientras esperaba un coche que venía fuera de horario) consultamos el tiempo de arribo de la línea 131, 132 y/o 121, a través de la aplicación "Cuándo llega". Salimos a sabiendas de que, probablemente, la información brindada sea inexacta, como el 90% de las veces, ya que dice que faltan minutos para el arribo y en la práctica nunca llegan. Desde hace un año hago reclamos a través de la aplicación 147 desarrollada por la Municipalidad para que nuestras inquietudes lleguen a las áreas correspondientes para su "resolución". Las respuestas que he recibido del Ente de la Movilidad Rosario (EMR) avalan mi queja ya que constatan la falta del servicio, o que el coche se desvió del recorrido habitual, o el incumplimiento del horario de parte de la prestadora del servicio; y en consecuencia dicen notificar y pedir a la empresa prestataria la regularización del servicio y enviar la constatación a la asesoría legal del EMR. En cuanto al mal estado de las puertas de la línea K, la Dirección de Fiscalización de Transporte me respondió haber constatado que las fallas fueron solucionadas, lo cual no es cierto. De lo expuesto, mi reflexión es la siguiente: la aplicación "Cuándo llega" no es fiable ya que anuncia la llegada de un coche que nunca pasa, y la Dirección de Fiscalización de Transporte no fiscaliza ni controla nada. En definitiva, los usuarios siempre somos los perjudicados y los que tienen que brindarnos un servicio por el que pagamos más que bien, son inmutables.

Graciela Torres





Las reglas sólo favorecen a la EPE

Hace casi un año, mi esposo abonó por error dos veces una factura a mi nombre de una propiedad en la localidad de Roldán. Como es lógico, se acercó a una sucursal de la EPE a realizar el reclamo pero le dijeron que debía concurrir el titular. Siendo así, me fui a la EPE de la calle Mendoza, donde había concurrido mi esposo, y me dijeron que debía ir a Roldán, que dicho domicilio no les correspondía. Entonces fui a Roldán pero nadie nos había informado que debíamos llevar fotocopias del DNI, de la factura, y nota informando lo sucedido. Nadie nos había dicho en las dos visitas anteriores que se requerían todos esos elementos. Cuarta visita: llevamos carpeta completa con todo lo requerido a lo cual pregunté si no se acreditaba automáticamente, pero no, el reintegro es por cheque a nombre del titular y puede demorar hasta un año. Me pregunto, ante semejante barbaridad, ¿por qué juegan con nosotros todos los días al cobrarnos fortunas y me quieren devolver (si es que algún día lo hacen) el dinero después de un año? Ellos juegan con nuestro dinero y hacen lo que se les ocurre. ¿Qué pasa si yo manifiesto que voy a abonar la factura cuando ellos me devuelvan el dinero? Seguimos igual que siempre, reglas para unos y reglas para otros.

Rosana Delindati

DNI 14.127.406





Aniversario de una epopeya

Hay victorias que son derrotas y derrotas que son victorias. El 19 de abril de 1944 se produjo el levantamiento del Gueto de Varsovia, la mayor rebelión de civiles contra las tropas de ocupación de la Alemania nazi. El desafío abierto y valeroso de un grupo de jóvenes judíos liderados por Mordejai Anilievich no logró doblegar militarmente a los criminales genocidas de la tenebrosa Gestapo pero sí visibilizar los horrores del exterminio denominado cínicamente como "solución final". El 19 de abril debe recordarse como un hito en la lucha de los pueblos contra la opresión. Como lo fueron las insurrecciones de Kronstadt en Rusia y las huelgas de la Patagonia Rebelde en la Argentina también en 1921. Las Barricadas de Barcelona en julio de 1936 y mayo de 1937. Mojones en la larga lucha por la emancipación integral de la humanidad. También en el presente se libran esas luchas en diversas latitudes, el pueblo y las comunidades mapuches a un lado y a otro de la cordillera de Los Andes, la Intifada Palestina y otros movimientos de resistencia. Como afirmaba Walter Benjamin, la esperanza nos viene de las luchas de quienes tienen a veces pocos motivos para la esperanza.

Carlos Solero