Orgullo y diversidad

Ayer se celebró el Día Internacional del Orgullo LGTBI y quizás vieron en algunos edificios públicos, plazas o paseos la bandera del Arco Iris como un gesto del Estado, en este caso municipal, hacia el colectivo de la diversidad sexual, municipio que ha sido siempre receptivo a las inquietudes del mismo. Otro es el caso del Gobierno actual de la Provincia que, lo primero que hizo fue disolver la Subsecretaría de la Diversidad Sexual, todo lo construido se fue esfumando en la vaguedad de una Secretaría de Estado de Igualdad y Género, o sea que de un plumazo se borran las identidades de las personas y su sujeto político. Y no sólo eso, también su rico pasado de luchas e historia provinciales. Se le ha pedido reiteradas veces audiencia a dicha repartición para expresar nuestra opinión de desacuerdo e informar nuestra mirada sobre la realidad de la Diversidad Sexual Provincial sin éxito, lo que reviste una política poco democrática, que no reconoce a quienes piensan distinto. Para aquellos que piensan que los que componemos el colectivo de la diversidad sexual gozamos de un reconocimiento social de seguridad y bienestar, les informo que es todo lo contrario con el ejemplo máximo de los travesticidios, con la demora en efectivizar el cupo laboral trans, la no implementación de la ESI que por lo que se avizora en este mandato menos va a ser ya se ve con la debilidad que tiene el señor gobernador de sacarse fotos con los monjes del Convento San Carlos y su genuflexión ante el poder el conservadurismo religioso, católico, evangélico. Y no sólo eso, aún quedan otras demandas insatisfechas. ¿Qué pasa con el VIH? Existen cantidades ingentes de ciudadanos santafesinos infectándose sin una campaña de prevención. ¿Qué pasa con las personas de la tercera edad de la diversidad sexual? Sólo son algunas, se ve que el gobierno de Santa Fe no las tiene en cuenta.

Guillermo Lovagnini

La bandera, mancillada

Manuel Belgrano no sólo dejó como legado su hombría de bien y su decencia, sino su máxima creación: la bandera. Lamentablemente, desde hace mucho tiempo el 20 de junio ha dejado de ser una jornada de recuerdo respetuoso de este gran hombre para pasar a ser un día donde impera el espíritu militante, partidario, faccioso. Muchos presidentes que se acercaron al Monumento a la Bandera el 20 de junio tuvieron como único objetivo hacer política partidaria. El pasado 20 de junio el presidente Fernández cortó esa tradición al rendirle a Belgrano los honores correspondientes. Lamentablemente, por la tarde ese lugar fue utilizado por ciudadanos que, enarbolando la bandera, gritaron a viva voz su apoyo a una empresa que es el emblema del capitalismo voraz y corrupto. Fue patético ver a personas acusando al gobierno nacional de ser comunista, ver a la bandera manoseada impunemente por manos sucias y ver tanto odio y resentimiento de clase. Fue patético ver a personas que guardan un sonoro silencio cada vez que brotan nuevas evidencias de la corrupción macrista. La bandera nacional no merecía ser mancillada de esa manera.

Hernán Kruse

La verdad de la milanesa

Yo no soy médico pero tampoco soy "José Vivo Morfando Sapos". Estuve durante más de 90 días en cuarentena y luego de investigar un poco descubro que nadie nos dijo la verdad directamente, sino que había que leer entre líneas. La cuarentena fue una medida para poder salvarle el trasero a los de la "década ganada" y a los de los últimos cuatro años (salud pública). La verdad es que una epidemia se controla sólo con un 80 por ciento de la población inmunizada. Se puede inmunizar a través de una vacuna (que no existe) o contagiándose. La cuarentena sólo sirvió para prolongar la agonía y políticamente le suministró al "castrocomunismo" un efectivo y eficaz método para destruir todo el tejido que sostiene la actividad privada y la propiedad privada. Los políticos han destruido la República y le entregaron una colonia al castrocomunismo. Esa es la verdad de la milanesa.

Julio R. Sánchez

