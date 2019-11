Vivo en barrio Echesortu, en una calle donde hay bicisenda. Vivo del lado de la misma, por ende cada vez que quiero sacar o entrar el auto tengo problemas ya sea con la gente que anda en bicicleta o con los automovilistas, ya que para entrar, por ejemplo, si dejo el auto estacionado en doble fila (ya que nunca hay lugar por esta calle) me tocan bocina y me insultan todos los que vienen en auto (y pasan cinco líneas de colectivo). Y si hago al revés, que subo el auto a la vereda y abro el portón, recibo quejas e insultos de los que van en bicicleta. Tampoco me puedo ir hasta un lugar tan lejos para estacionar y luego abrir el garage teniendo en cuenta el peligro que implica, y más con el tema de los robos que están sucediendo en todo Rosario, Echesortu específicamente.

Gabriel Freites

