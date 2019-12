Ómnibus de doble piso y trenes

Han sido noticia en estos días varios accidentes protagonizados por los ómnibus de doble piso. Se ha comentado que dichas unidades fueron introducidas a principios de los 80 para equilibrar un déficit ferroviario. Entiendo que se refiere a que los trenes de entonces eran insuficientes para satisfacer la demanda. Sin embargo, no hay que olvidar que en esos años se suprimieron muchos servicios ferroviarios en lugar de extenderlos para servir a la gente. También en los 90 se culminó la liquidación casi total de los trenes interurbanos y asistimos a una brusca expansión del transporte automotor de pasajeros y de carga. Expertos en seguridad vial han comentado: "Se tiró a la basura el sistema de trenes y después pusieron un parche, fue una estafa...". La "crisis ferroviaria" como justificativo del predominio automotor fue producto de la creciente desidia con la cual se trató a una red impresionante de líneas de trenes, la más extensa de Sudamérica. Se añade a eso que tuvimos una industria ferroviaria muy importante, con ingenieros, técnicos y operarios de alta calificación y proveedora de equipos a muchos países vecinos, como Uruguay, Chile y Bolivia. Por eso, en el tema del transporte no se trata, principalmente, de que nos saturemos de autopistas. Si queremos recuperar la modernidad para la Argentina hay que reconstruir el sistema ferroviario. Otros atajos o remiendos seguirán alimentando la inseguridad y las rutas crecerán en peligrosidad.

Abel Cossani

¿Qué está pasando?

El domingo 29 de diciembre salimos con nuestro nieto rumbo a la Isla de los Inventos, habíamos averiguado que estaba abierta de 18 a 21. Cuando llegamos un cartel decía "cerrado por tareas de mantenimiento". Fuimos al parque a pasear con la intención de mostrarle luego el arbolito iluminado, pero no lo prendieron. Lamentable. Que no se pierdan esos hermosos proyectos ni el respeto por los niños y niñas.

Ana María Ferreño

Carta abierta al señor presidente II

Le solicito que reitere sus llamados a "todo" el pueblo para que cada uno entienda la importancia de sumarse a sus sueños de grandeza aportando un granito de arena para "poner a la Argentina de pie". A través de las palabras de algunos de sus ministros, observamos la toma de medidas para "detener" la caída de nuestra economía, lo cual implica un esfuerzo más de parte del pueblo. Me permito preguntarle quiénes somos los que conformamos ese pueblo al cual se le pide un sacrificio. Porque veo que todo recae sobre empresarios, industriales, agro, clase media, alta y baja. Simultáneamente a los señores legisladores, jueces y políticos se les pagan sueldos altos para un país devastado como suele decir usted, sin contar la excesiva cantidad de asesores que tiene cada político. Queda la triste sensación de que aquellos a quienes elegimos democráticamente no forman parte de este pueblo. Quizás estamos necesitando que se nos explique bien cómo son las cosas para manejarnos con la verdad, como usted propuso. Le deseo lo mejor.

Edith Michelotti

La más tradicional de las tradiciones

Los echan a patadas de un club para recibirlos con los brazos abiertos en otro. Tradicional condición del futbol y de los directores técnicos, la más tradicional de las tradiciones. Sebastián Beccacece tuvo que salir corriendo precipitadamente de Independiente y, créase o no, su tradicional y vecino rival de barrio, a no mas de cien metros de distancia, lo recibe con toda la pompa propia de mandatarios de primer orden. Tendrían los dirigentes de Racing que revisarle los pantalones a este director técnico, para comprobar cuántas suelas de zapatos tiene marcadas en su trasero. Quizás para ir tomando nota para el futuro, para cuando a su vez lo echen a patadas. Indica, todo este disparatado sainete, cuán grande es la ignorancia que campea en el ámbito del futbol, y qué grande es el verso del cargo de director técnico. Y si no fuera porque estos fracasados exitosos ganan fortunas, tendría que causar risa y lastima a la vez.

