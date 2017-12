OMC, la fiesta de los burócratas

Pocas veces en Buenos Aires, que conoció genios como Jorge Luis Borges y que supo ser una de las capitales más ricas de América, vi gente tan irritada con los burócratas y políticos. Y no es para menos. A causa de la monumental cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC), entre el 11 y el 14 de diciembre, el despliegue policial por razones de "seguridad", además de ser costosísimo, ha provocado un caos en el tránsito que implica la pérdida de miles de millones de dólares en términos de horas hombre perdidas. El inicio de la sesión plenaria estuvo protagonizado por el choque entre la postura proteccionista del gobierno de Donald Trump y la decidida defensa de "la globalización y el libre comercio" realizada por China, respaldada prácticamente por los 164 países participantes incluida la Unión Europea y Latinoamérica. Insólito: el "comunista" defendiendo el libre comercio y el "capitalista" quejándose, aunque en parte tiene razón ya que argumenta que, bajo la categorización de "países en desarrollo", algunos tienen ventajas regulatorias con respecto a otros. Por cierto, la cumbre fue un fracaso, prácticamente no se avanzó nada, así lo manifestó el vocero del organismo diciendo que "es imposible por el momento" llegar a un consenso acerca de los cinco ejes que están en discusión: agricultura, pesca, servicio, desarrollo y comercio electrónico. Entre las decenas de eventos que se produjeron, para una de las reuniones en las que participó el presidente argentino, estaban convocadas 1.500 personas. Pero se presentaron sólo 400, siendo que se había contratado un exquisito almuerzo y cena que comieron unos 300 comensales. Es de esperar que el sobrante lo hayan dado a gente pobre, que suma un tercio de la población argentina. Lo peor del caso es que la OMC es un fraude. Se presenta como defensora del libre comercio –y la izquierda suele protagonizar ridículas manifestaciones para condenar esto– cuando es lo contrario. Para liberar el comercio basta con que cada gobierno levante unilateral e inmediatamente las regulaciones que lo impiden. Pero la OMC hace lo contrario, regula el comercio internacional, supuestamente libre. Durante una de las conferencias paralelas, Jack Ma, el fundador y CEO de Alibaba, la empresa de comercio vía internet más grande del mundo, y el segundo hombre más rico de China, dijo que "no hay que regular el comercio electrónico", de modo que pueda expandirse ya que falta mucho, dado que unos 4.000 millones de personas en el mundo no tienen acceso a internet, y en los países menos desarrollados el 70% de la población no tiene una conexión básica a la red. El director general de la OMC le respondió sin ambigüedad "¡Estamos acá justo en la casa de las regulaciones!", en referencia al rol de la OMC en el comercio mundial. Como dije, la Cumbre fue un fracaso, lo que significa una gran noticia para los políticos y burócratas porque ellos tendrán que seguir viajando a costosísimas reuniones futuras para seguir intentando avanzar. ¡Ojalá tengan suerte! Y la próxima se realice en una playa paradisíaca como la cumbre de 2013 en Bali.

Alejandro Tagliavini





Algo más que sonrisas



Estamos en el momento del año donde son habituales las evaluaciones y balances. Pertenezco a un grupo llamado "Sonrisas" del cual hace un tiempo se publicó en este espacio sobre su origen y actividades. En esta oportunidad quiero referirme especialmente al balance anual, que hace referencia a las acciones desarrolladas e involucra a otras instituciones. Durante el transcurso del año se llevaron a cabo almuerzos y tés, con la motivación inicial del encuentro femenino de jubiladas. Mensualmente hubo charlas de interés cultural y visitas guiadas a museos de la ciudad. Simultáneamente, se impulsó el aporte solidario que permitió colaborar con material para la reparación del techo de la escuela San Pablo (barrio La Tablada); mobiliario para viviendas en construcción de la obra del padre Belay (para niños y jóvenes adictos en situación de calle); una carpa para Grupo Scout "Perito Moreno", y obsequios para los niños internados en el Hospital de Niños Zona Norte. Cuánta fue la alegría de las llamadas "Damas Rosadas" que asisten como voluntarias en el nosocomio, recibir bolsas repletas de juguetes y libros para regalos navideños. Y qué bueno saber que, luego de separar para los pequeños del hospital, preparan cajas que envían a zonas donde necesitan el apoyo solidario, llegando hasta El Impenetrable y otras localidades del interior de la provincia, no sólo con juguetes sino también con artículos de higiene personal y prendas de vestir. De aquellas diez mujeres reunidas en torno a una mesa en el año 2010, hoy son 150 las integrantes de Sonrisas. El equipo directivo, jubiladas del campo de la educación y del foro local, asumimos el compromiso de consolidar esta red que contagia alegría, promueve la amistad, genera acciones solidarias y, por sobre todas las cosas, cuando alguna más lo necesita, está presente, cada una a su modo e intercambian sonrisas para vivir feliz.

Marta González

DNI 6.377.300





Sueño de una noche de verano



No se trata de la famosa obra teatral de Shakespeare, sino de un pobre sueño en una noche ruidosa en avenida Pellegrini. Soñé que era primavera y la avenida lucía hermosa, con todos los balcones rebosantes de flores, hasta los pisos más altos. Miles de personas paseaban por sus veredas mirando el espectáculo. Parecía estar en una calle de Austria o Suiza. El sueño se hizo evanescente, la primavera se fue diluyendo en un caluroso verano, la flores se hicieron luminosas y los balcones un tripudio de luces, de coronas, de juegos intermitentes multicolores, de arbolitos, estrellas, cometas y pesebres, como en las mejores avenidas de Europa, EEUU, Canada, Australia. ¡Era Navidad! Pero era un sueño. ¡Qué triste el despertar y contemplar los pocos balcones con alguna corona de luces! Si la Municipalidad hizo solamente un árbol de Navidad, qué lindo sería que cada balcón fuera iluminado por sus habitantes con luces navideñas y miles de turistas viniesen a pasear por nuestra gran avenida para gozar la atmósfera de la Navidad. ¿No existe una asociación de Amigos de la Avenida Pellegrini que proponga algo en este sentido? De todos modos, felices fiestas navideñas.

Guido Bergonzi

DNI 93.494.899





Sobre el juego clandestino



¿Qué diferencia hay entre un gran casino y un minicasino o cibercasino? La única diferencia es en el marco regulatorio inconstitucional que va en contra de los usos y costumbres del pueblo que imposibilita a los pequeños cumplir con los requisitos. Esto es lo que trae el neoliberalismo de Macri, que para colmo los incluyó como delito a través del artículo 301 bis del Código Penal. Favorecen a los grandes capitales pertenecientes a cierta elite en desmedro de los pequeños emprendedores. Lo mismo ocurre en la agricultura, agroindustria, minería, entre otras industrias. Distinto es el caso de la quiniela que sí tienen una regulación que posibilita a los pequeños a habilitar un local, pero ese es otro tema. Y si el 301 bis se aplica igual para todos con ese criterio, si jugás a las cartas o a las bochas por 100 pesos, tenés una pena de tres a seis años de prisión. Ese artículo, por su generalidad no contempla los casos de usos y buenas costumbres del pueblo, y peca de inconstitucionalidad.

Gustavo Garcia

DNI 23.281.836





Necesitamos respuestas de Parques y Paseos



Nos dirigimos a esta sección del Diario La Capital después de tantos reclamos que hemos mandado a la Dirección de Parques y Paseos municipal, aún sin respuestas. Somos vecinos de la vereda impar de la calle Garzón al 1800, donde reside el problema que nos causan dos árboles de plátano de gran tamaño. Estos dos ejemplares provocan daños y destrozos en los días de vientos fuertes donde se desprenden ramas de todos los tamaños, cortando cables de luz, teléfono y TV, obstruyendo veredas y calzadas. Las grandes raíces levantan los mosaicos o carpetas de las veredas al introducirse dentro de las viviendas levantando los mosaicos de los patios. Otros de los inconvenientes es la pelusa que se desprende de los frutos, tapando los desagües de los techos y las bocas de tormenta, y también es perjudicial para la salud generando alergias en los niños y adultos mayores, principalmente. Los plátanos tienen ramas de cinco hasta siete metros de alto, y de un metro de diámetro. Uno de estos ejemplares se puede rescatar bajándole las ramas de gran grosor y por demás de altas, luego de hacerle el tratamiento correspondiente a las raíces. Con el otro ejemplar hay que hacer lo mismo y fijarse hasta qué profundidad tiene las raíces podridas.

Manuel Bon Saleh, Nicolas Galati





Estafa de Telecom y Arnet



Hace siete meses que esperamos el servicio de teléfono e internet y me mienten diciendo que en 15 días tendré respuesta, y nunca la tengo. Desde hace siete meses llamo cada 15 días y siempre me están diciendo lo mismo. Vamos a llegar a 2018 sin teléfono y sin internet. Me acuerdo que mis abuelos me hablaban de Entel, me decían que "antes para tener una línea tenías que esperar por años". La historia se repite. Mi último reclamo (19ymsua5) fue el 29 de noviembre y me dijeron que en 48 horas iba a tener una respuesta. Todavía estoy esperando.

Mariela Fossaroli

DNI 28.999.841

¿Te gustó la nota?