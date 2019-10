Octubre, 1492 - 2019

Vinieron, invadieron, engañaron, robaron, expropiaron, esclavizaron, golpearon, hirieron, pisotearon, persiguieron, acorralaron, humillaron, no respetaron, prostituyeron, condenaron, castigaron y asesinaron a un pueblo libre, a una gran nación, a nuestro continente. Y de otras formas aún con el tiempo lo siguen haciendo, esa cultura bestial con distintos rostros. Se habla del encuentro de dos mundos y no de que uno se apropió del otro imponiendo su cultura. Están en la búsqueda de una tercera vía, en rescatar lo diferente como idea positivista de la existencia actual. Creemos más en la idea de aquellos comprometidos a través del tiempo, con el dolor de ese pueblo invadido donde cada año se une en repudio a esa triste historia de muertes y saqueo a los hermanos originarios. Si descubrieran nuevos mundos, repetirían la misma historia. Hoy en España se hace una reivindicación con grandes festejos, a diario vemos invadir países imponiendo con sus grandes buques de guerra y aviones que bombardean y matan inocentes, destruyendo países para quedarse con sus riquezas. Siguen siendo una amenaza para las inocentes poblaciones del mundo, pasan los siglos y la humanidad reboza de historias de muertes y saqueos. Cada conmemoración se utiliza como efemérides y no como día de reflexión para que nunca más pase; tristemente vemos un mundo cerrado en sus fronteras, deshumanizado, violento y de desigualdad, controlado desde el poder, gobernados por personajes crueles elegidos por una mayoría que ve sin mirar. Pero también avanza la unidad de los pueblos en la hermandad cultural, en la búsqueda de un mundo lógico para todos. Hoy, octubre, nada que festejar, sí mucho para construir. Unidad colectiva buscando banderas que nos unan humanamente, salvando las diferencias pero juntos por el otro. "Vinieron. Ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron cierren los ojos y recen. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia". Eduardo Galeano.

Aeropuerto de Rosario

En la edición del día domingo del diario La Nación, una periodista que viajaba desde Europa, cuenta que su vuelo fue desviado a nuestra ciudad. Expresa que en el aeropuerto de Rosario, denominado "La musculosa", porque no posee mangas para el ascenso y descenso de los pasajeros, fueron informados de que no podían bajar las valijas por carecer del vehículo necesario a tales fines. Agrega en su nota que, según testimonios de otros pasajeros, en el lugar cobraron una hamburguesa 318 pesos, y a los turistas extranjeros les aceptaban el pago en dólares, cotizándolos a 45 pesos. Es atendible la actitud porque el gobierno santafesino, a cargo del aeropuerto, está ocupado en la transición.

Una dramática carcajada

Estos intelectuales egresados de las universidades argentinas, en los últimos años, realmente comparados con la sapiencia de quienes no hemos visitado tales claustros, pero sí contamos con una suma holgada de años "transitados en la universidad de la vida", y matizados por esquemas políticos democráticos y totalitarios (similares en materia económica con más o menos deuda interna y externa); estos intelectuales de hoy decía, con sus respuestas totalmente incoherentes, mueven a que uno se ría de tanta torpeza. Dar como ejemplo lo que pregonaba Winston Churchill con su pretensión de "sangre, sudor y lágrimas" para su pueblo, comparándolo con nuestra idiosincrasia plena de joda, joda y joda, que lleva a un profesor, abogado y guitarrero, de los tantos que tenemos, que ni siquiera todavía ha ganado ningún sitial, que representa a lo más corrupto de la política argentina de los últimos años, y que ante el drama de pobreza actual resida como si fuera un gentleman en el barrio más caro de la ciudad de Buenos Aires, como decía en el título, literalmente me provoca una carcajada.

Robo de ruedas de automóviles

La impunidad es la madre de todos los delitos en el caso del robo de ruedas. Esto ocurre porque hay reducidores, negocios que compran barato material robado, por lo tanto si se encuentra al reducidor, sea quien sea, aunque fuese un negocio con 20 años de antigüedad, la ley tendría que clausurarlo por 10 años y prisión al titular de la firma por un año. Seguro que después de robar otra rueda lo pensaría dos veces.