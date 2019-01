Obras que "dañan" al clima

En los últimos años y de manera cada vez más frecuente vemos fenómenos climáticos extremos, como sequías, temperaturas cada vez más elevadas y en estos días lluvias torrenciales en espacios de tiempo muy breve. El año pasado en nuestra región, localidades como Casilda, Sanford y Chabás fueron invadidas por las aguas provenientes de las zonas rurales. Ahora vemos cómo Tostado, Villa Minetti, El Nochero, en el norte de la provincia, estaban cubiertas por el agua. Hay acuerdo entre los científicos de todo el mundo en que el cambio climático es causado por el aumento indiscriminado de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, y estas son causadas -entre otros factores- por la deforestación. En declaraciones a este diario un funcionario decía que en nuestra provincia, desde 1930 a la fecha, de ocho millones de hectáreas de bosques nativos quedan apenas el 5 por ciento, un verdadero "ecocidio", y en el sur los pastizales originales han sido casi completamente modificados por la agricultura. La capacidad de absorción de agua de lluvia de nuestros suelos está muy disminuida, la agricultura industrial además de compactar los suelos con sus maquinarias muy pesadas, al aplicar millones de litros de agrotóxicos afecta la vida (micro fauna, y microflora, lombrices) que es la que le da porosidad y esponjosidad; es decir su capacidad de absorción. En nuestra ciudad en los últimos días, distintos barrios se vieron anegados, inundados por la últimas lluvias. En la República de la Sexta, donde vivo hace 25 años, nunca nos hemos inundado y esto se debe a que hay una gran cantidad de árboles (grandes, añosos) y a que hay una importante superficie de suelos libre (sin cementar) con capacidad de infiltrar y absorber el agua. Estas condiciones están a punto de perderse por una obra que ya comenzó (se extrajeron unos 12 árboles en calle Esmeralda entre Viamonte y 27 de Febrero) y según el plan, van a sacar unos 50 ejemplares más por calle Beruti. A contramano de todas las recomendaciones internacionales sobre la necesidad de cuidar, proteger y aumentar el arbolado urbano, la Municipalidad y la provincia se disponen a cometer semejante desatino en honor a los automóviles (más contaminación, más efecto invernadero). Por este medio convoco a los vecinos y vecinas de la ciudad a que cuidemos nuestro patrimonio y a las autoridades locales, provinciales y de la UNR a que revean esta obra. Se puede mejorar la transitabilidad sin generar tanto daño ambiental irreparable.

Eduardo Spiaggi

DNI 13.958.028

Estudió de todo y sigue sin trabajo

Tengo una hija de 27 años, hizo dos años de Derecho, uno de Trabajo Social, es azafata, hizo cursos de computación, inglés, facturación sanatorial y decoración, entre otros. Rindió y aprobó todo los pasos para el ingreso a Tribunales. Mi pregunta es: ¿qué tiene que hacer para conseguir trabajar?

DNI 17.228.945



Cinco horas sin asientos desde Gesell

El 10 de febrero pasado a las 20 horas, mi hijo junto a sus amigos subieron a un micro de Empresa Argentina en la ciudad de Villa Gesell para volver a Rosario. A la medianoche me avisa que pincharon una rueda. A las dos de la mañana me avisa que los subieron a otro micro para regresar pero que no tienen asientos. Quince personas regresaron sin asiento acomodados como pudieron; en los pasillos del micro, en la escalera, al lado de la puerta, otros parados, y entre ellos, las valijas y bolsos que traían. Viajaron así desde Chascomus aproximadamente hasta San Nicolás donde bajaron algunos pasajeros y recién ahí se sentaron. ¡Cinco horas sin lugar! Me cansé de llamar durante la madrugada a la policía, Gendarmeria, peajes, sin obtener respuestas, y así viajaron. ¿Nadie controla nada en este país? A los responsables de ese viaje y de la empresa, a ellos, les hice mi denuncia formal. Me siento estafada, pagamos por un servicio que no utilizamos. Pagamos un traslado en asientos y no los tuvimos. Por este medio lo relato para que ustedes también lo sepan. Así vivimos; tragedia de 11, Cromañon y tantas otras en este país. Gracias a Dios todos llegaron bien. ¿Pero qué esperamos los argentinos para despertar? Escucho a la abogada que defiende al que atropelló a Marianela (la ciclista embestida por un auto en Rosario) y no lo puedo creer. ¿Hasta cuándo nos vamos a callar? Nuestros actos nos definen. Atentos cuando quieran viajar. Yo al menos nunca más me subo a un micro de Empresa Argentina.

Clarisa Moreta

DNI 22.955.101