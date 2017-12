Nueva afrenta a los jubilados

Estaba meditando, sobre modificaciones a la jubilación. No hay poder de decisión, ni opinión de jubilados. Siempre deciden, opinan, personas jóvenes, que resuelven la vida de los mayores de edad. La historia nos cuenta que, hasta la llegada del nuevo gobierno, el Estado, estafaba a los jubilados. No les pagaba lo que dictaminaba la ley. A los que iniciaban juicio, Cristina los llamaba caranchos, y anuló el 82% móvil, aprobado por el Congreso. Pensaba que los que siempre trabajamos nos descontaron para la jubilación y después de aportar más de 30 años nos jubilaban. Esa es la ley. El anterior gobierno, regaló jubilaciones para tener más votos y apoyo en manifestaciones. Los que ganamos en blanco aportamos según nuestros ingresos. Hoy cuando se necesita más dinero para medicamentos, tenemos un socio que nos descuenta ganancias como si fuéramos empresarios millonarios. Espero que los que asesoran al presidente lo hagan con imparcialidad y conocimiento, no como hasta 12 años atrás, que cooperaron en el vaciamiento de la Nación. Será justicia.

Carlos A. Borisenko

bado por el Congreso"