Nuestra propia queja

Caminando un domingo por el Paseo Ribereño noté que una baranda metálica separa la ciudad de las barrancas. Se observan muchos carteles impidiendo acercarse a las mismas, muchos carteles indican la prohibición de traspasarla: no pasar, peligro, prohibido pescar, entre otras advertencias. Mucha gente ignora estos límites, desafía las reglas, las pasa por alto o no les interesa, y se puede observar familias, parejas, personas que pescan dando la espalda a los carteles que resguardan la integridad física. Es como si les gustara transgredir los límites que nos imponen, en este caso, como menciono, por su propia seguridad. Hago alusión a esto porque nos quejamos como sociedad, en bastantes ocasiones decimos que no hay orden, que hay injusticia, que los políticos no cumplen, que son deshonestos. No quiero decir que toda la gente cometa tales infracciones, pero que hay un gran número de personas que lo hacen, y no sólo en esto, sino en muchos campos más. Por ejemplo tirar basura, latas, en cualquier espacio público; goma de mascar, excrementos que no se levantan de sus propias mascotas, botellas rotas, paredes pintadas, destrucción de plazas, de juegos, bancos, playones. Si nos miramos y miramos también a nuestro alrededor, veremos tantos actos no apropiados para el bienestar social. Creo que la primera queja que deberíamos hacer es contra nosotros mismos. Si queremos que la sociedad funcione, deberíamos saber que pasar por alto las reglas, por pura rebeldía o placer, no le hace bien a nadie. En medicina, células sanas forman tejidos sanos (metáfora) y esto se refleja en la calidad de país que construimos, tanto en su calidad social como institucional y política; y pensemos bien esto último porque a las autoridades que nos gobiernan, sean unos o sean otros, también les gusta transponer nuestros límites.

Carlos R. Bianchi

DNI 13.093.800

Sólo palabras de agradecimiento

Quiero expresar mi agradecimiento ante la respuesta positiva que siempre he recibido de la obra social para los profesionales del Arte de Curar de la provincia de Santa Fe. Con mis 101 años, y en lucidez, habiendo recorrido un largo camino como afiliado, nunca he dejado de ser receptado en los pedidos y asistencia social y médica, realizados por mis necesidades de salud y de mi edad, y otras circunstancias adversas, verdadero servicio previsional, afectivo y social. De esa atención y asistencia personalizada recibida por la institución y sus prestadores me veo obligado moralmente a agradecerles. Nuevamente gracias y que nunca deje de ser esta Caja la contención que ha sido para mí y para muchos colegas.

Enrique G. Schwender

DNI 2.202.957

Afiliado Nº 2000/00

¿Cómo pueden votar así? (III)

Hay un lector que se pregunta: "¿Cómo pueden votar así?". Y enumera una serie de acusaciones absolutamente infundadas contra la anterior gestión relacionadas a robos no probados, a estadísticas falsas (como si las estadísticas verdaderas llenaran las panzas hambrientas). Habla del saqueo de la Nación, olvidando el lector la deuda contraída por este gobierno que la llevó del 38 por ciento del PBI al 100 por ciento, entregando nuestro patrimonio y producción por varias generaciones. Al empobrecimiento del país, imaginando en su fantasía un estado económico actual próspero y abundante, superior al anterior. Le sugeriría al lector que mire otros medios y escuche a otro periodismo que mejor le informe. Así se enterará que nuestro presidente incursionó en el delito hace ya décadas cuando se vio involucrado en contrabando de autos, y desde ahí no se detuvo, motivo por el cual hoy lo persiguen más de 100 causas judiciales y al menos dos lo alcanzarán y de los pelos lo llevará a la cárcel. ¿Cómo puede ser que hayan votado así?

Néstor Gandolla

Felicitaciones por el buen trato

Felicitaciones nuevamente a los empleados de la Asociación Mutual Empleados de Comercio, de calle Corrientes al 400. Aunque ustedes no lo crean, es como estar en otro país. Sin discusiones, sin gestos adustos. Un pequeño oasis en pleno centro y en nuestra ciudad. Están atentos al menor gesto para colaborar y ayudarte. Y sobre todo, dan trabajo a gente con cierta discapacidad, que no es poco. Por favor, prueben de ir, y si es verdad envíenles una notita de agradecimiento que siempre gratifica. Se puede asociar cualquier persona.

Nancy N. Reale