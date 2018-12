Noticias creativas

Si alguien pregunta en Argentina cuál será la novel noticia de tapa que eclipsará a la portada de ayer seguramente no obtenga una respuesta acertada; la creatividad hace eclosión a la hora de distraer a la opinión pública, esa que elige y vota, aunque a decir verdad, nunca decida. Y las "megacausas", esas que prometen inflamar los ánimos partiendo a la sociedad en bandos enfrentados por sexo, cultura, creencias, clases sociales, edades o preferencias ideológicas o deportivas son las privilegiadas por el oficialismo y los medios dominantes al momento de ser reflotadas. Durante semanas el verde y el celeste midieron fuerzas en una contienda con final previsto y pautado, la que permitió cubrir el desastre económico y fiscal de un país mal dirigido y echarle alguna culpa de paso a una Iglesia Católica "autoritaria y paternalista" demasiado preocupada por la creciente pobreza. La curiosa "rebelión" de los pueblos originarios anclada a un mero corte de ruta por un puñado de "insurrectos" revivió un adormecido racismo que distrajo de reclamos judiciales (reales y valederos) de territorios, de represiones en tierras usurpadas y ventas de peajes con intercambio de favores en alguna autopista. Por otro lado entre ancianos y pobres, dieron pie a retomar esa muy antigua dicotomía entre quién produce y quién pesa como carga en una sociedad cansada de "arrastrar" lastre y muy dispuesta a culpar a los más vulnerables de su mala suerte, esa que no sólo proviene de algún pasado sino se acuña en un presente muy inepto. Represores versus terroristas, corruptos versus honestos, violadores y violados, batallando en el mismo escenario de siempre, ese que deja mal pintados a todos, y disfrazan pactos, relatos, mentiras vuelven una y otra vez a ser titulares, mientras en letra muy pequeña alguien insinúa que todo lo prometido, pobreza cero, obras, puestos de trabajo, educación pública, salud pública, "esperanza" se posterga sin aviso ni reposición porque quienes en verdad gobiernan consideran que el bienestar de los argentinos puede esperar a que el país sea fuerte y ajeno. La creatividad se ha hecho noticia en Argentina, y la realidad una rara ficción leída por muy pocos.

DNI 21.653.863

Feliz Navidad y un mejor 2019

Les deseo a todos los que componen Cartas de los Lectores y a los que como yo podemos emitir nuestra opinión por intermedio de este espacio, independientemente de las ideas que tenga cada uno, que tengamos un mejor 2019. Que cualquiera sea el color político del nuevo gobierno que asuma, trabaje para lograr el bienestar de todos los argentinos.

Esteban Giannuzzi



Gracias al Hospital de Niños

Quiero agradecer por este medio la atención que brinda el Hospital de Niños Víctor J. Vilela a pacientes oncológicos. A mi hija, Dana Hoyos, le diagnosticaron leucemia el 29 de octubre de este año. Fue internada de urgencia brindando el hospital toda la atención en cuanto a estudios y medicación para atacar dicha enfermedad. No tengo más que palabras de agradecimiento para los médicos, enfermeras, mucamas, las damas de Fahop que pasan todos los días y la colman de cariño y regalos, y todo el personal afectado al área haciendo su estadía más llevadera. Atravesamos momentos difíciles, de angustia, depresión y rabia con expectativas por el tratamiento a seguir. Mi hija en este momento realiza parte del tratamiento ambulatorio. El lunes al llegar a su habitación para una nueva internación estaba decorada en forma navideña y con regalos para ella. Gracias y mil veces gracias por la atención y contención tanto a pacientes como a familiares.

Analía Verónica Alejandres



Pami, necesito audífonos

Fui a tramitar en Pami II los audífonos y me dijeron que debo esperar por lo menos 14 meses. Vergüenza total. Soy hipoacúsica leve pero no oigo bien. Tengo que usar los dos audífonos porque no oigo, quedo con las conversaciones siempre sin saber de lo que hablan. Se dice leve porque no soy totalmente sorda. Muchas gracias y felices fiestas.

Beatriz Scarpetta