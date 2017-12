Nos mienten diariamente

Ignominia, no se conocía realmente lo que era. Hoy podemos hacerlo sin lugar a dudas porque la situación que nos toca vivir a los argentinos es ignominiosa. Un presidente que diariamente nos miente tal cual como hizo en la campaña electoral, y sin mostrar ningún atisbo de arrepentimiento o reconocimiento de los errores cometidos, lo cual nos demuestra una carencia absoluta de conciencia y sensibilidad humana. Las enormes contradicciones en que incurrió y aquellos que manejan los hilos de esta marioneta impresentable se quieren asegurar la continuidad del nefasto proceso entreguista que esta asolando nuestra patria con la ley de Reforma Laboral y Previsional. Su obvia intención es aumentar los privilegios de las clases pudientes a expensas de la clase trabajadora. ¿Por qué no le pone nuevamente las retenciones a las mineras y agropecuarios? Con ese dinero no tendría que recurrir a someter al pueblo a esta situación.

