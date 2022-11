Normas educativas incoherentes

Hoy, muchas de las EETP tienen inconvenientes de gestión relacionadas con incompatibilidades horarias debido a su doble turno, donde las horas recreativas obligatorias deben acomodarse con los talleres y sus cargos MET, asignados a docentes con títulos competentes acorde a la especialidad. Según el Dto. 3029/12, los directivos de escuelas técnicas deben tener el mismo título que la especialidad, dado que es de nivel secundario, se improvisaron profesorados para poder acceder al escalafón directivo con habilitación docente, esto incentivó un negocio para el sector privado, incluyendo al gremio que los representa. Este mismo decreto indica que en los traslados no se pueden aumentar los establecimientos en los que el solicitante cumple funciones, he aquí otra incoherencia para el sentido básico que tiene este trámite, dado que no prioriza “la concentración de cargos en la misma localidad de residencia”. Si un docente de la provincia es convocado por la UNR para cubrir un cargo temporario, debe solicitar formalmente una licencia sin goce de sueldo, acorde al Dto. 4597/83 Art- 41a, el cual se gestiona con un expediente, mientras tanto en el sistema se carga una licencia ficticia con ausencia injustificada para poder garantizar un reemplazo, obviamente esta incoherencia administrativa no es operativa ni viable, dado que el tiempo empleado para dictaminar la resolución del expediente sobrepasa ampliamente el período solicitado para cubrir la transitoria oferta académica universitaria.