No todos los plomeros van al cielo

Estamos en Pandemia. la gente pierde el laburo. Las empresas, recorte tras recorte. El plomero te cobra seis lucas para que puedas hacer caca en tu casa. Su trabajo fue de dos días. Te manda a devolver cosas que él te pidió, así y todo no alcanza. Le hablas el domingo porque las cosas no funcionan. Te habla y te echa la culpa a vos y tus “artefactos viejos”. “No me podes hablar un domingo”. Claro, porque es el día del asadito en familia. No te atrevas a molestar a quien te dejó la mochila perdiendo. ¡Qué falta de respeto! En resumidas cuentas, ¿cómo se llama la obra? “Te violaron de todos lados”. Pusiste seis lucas, perdiste tres años de vida, el que dice ser plomero te echa la culpa a vos, que deberías saber que esas cosas generalmente “la gente las tira”. Estás onda “Violencia Rivas” por tres semanas y ahora tenés que pagar el doble para poder hacer pis en tu casa. Argentina, un país con buena gente.