No todo lo que reluce es oro

Pichincha, el centro gastronómico de la ciudad por excelencia de acuerdo a las declaraciones de funcionarios que supimos conseguir. En la calle Jujuy entre bulevar Oroño y Alvear se han inaugurado cervecerías artesanales que nos ocasionan graves inconvenientes a los vecinos que, como era de esperarse, no han sido consultados por las autoridades. En primer lugar el ruido ensordecedor del sonido (música) de estos lugares que los fines de semana no nos permiten descansar al menos hasta las tres de la mañana (pensar en los niños, ancianos, enfermos, entre los afectados que residimos en el lugar). ¿Alguien en la dependencia municipal que habilitó pensó si la zona tiene capacidad energética para tanto consumo? No pareciera, porque la luz se corta al menos una vez por semana durante siete u ocho horas (y todavía no encendimos los aire acondicionados); a ello agréguese los escándalos en la desconcentración de las cientos de personas que asisten y las peleas y gritos de los llamados "trapitos" que nos ocasionan un verdadero dolor de cabeza, y ya algunas mudanzas. La GUM sin noticias. Cuando atiende, toma el reclamo y nada cambia. La EPE, pensar en una inversión en la zona, ausente sin aviso. Qué nos queda esperar: ¿que pase el verano? Y ahora se viene la probable posibilidad de bailar por la ordenanza pergeñada por las mentes lúcidas de concejales que deben vivir en barrios privados, y Jujuy como calle peatonal viernes y sábados. Una locura más.



Ricardo Aide

DNI 8.506.571

Un futuro incierto

Me decía una empleada del Portal Rosario: "Con lo que se gana en un shopping ya no se puede vivir aquí. Mi familia me llama todos los días para que vuelva. Los medios de Estados Unidos hablan sobre lo que le espera a la Argentina y ellos no quieren eso para mí. Yo les digo que no puedo abandonar los estudios, me falta muy poco, que no tengan miedo. Es cierto que los consulados están llenos de gente que quiere irse, pero este país me dio todo y antes quiero recibirme". Mi caso es distinto, tengo ciudadanía y cuando quiera puedo volver a mi país, Haití.

Adolfo Recalde Cuestas

DNI 14.729.032



Atención de tarde

Como empleado público, y además jubilado, debo concurrir con frecuencia a la atención de la obra social provincial Iapos, la cual se realiza en horario matutino, hasta el mediodía. Demás está decir el tiempo de espera por la gran cantidad de personas para su atención. Es posible suponer que dicho lapso para tal fin podría efectuarse en horario vespertino; de esa manera se acrecentaría la cantidad de empleados, generando nuevas fuentes de trabajo. También debiera ampliarse el horario de atención de los demás entes provinciales y municipales. Es una idea que podría mejorar el vínculo de quien espera y de quien atiende, ya que a los que pasamos la tercera edad nos resulta por demás de complicado.

Jose Alberto Bernaba

Un cambio para Central Córdoba

Un año atrás los charrúas estuvimos muy cerca de ascender, buen plantel, buen DT, al menos se sabía que en serio era DT. De llegar hoy a este presente, con un plantel diezmado y con un ¿DT? Realmente, todos se preguntan si es técnico electricista o tiene el carnet de DT porque lo que se ve en cada partido es que tiene cero conocimiento de lo qué se trata. La gente pone en duda si alguna vez dirigió en algún otro equipo o solamente por ser primo de Mauricio Pochettino está donde está. Lo cierto es, Bulfoni, o da vuelta el timón, tomando las medidas que tiene que tomar, rearma un plantel competitivo y con un DT en serio y serio en todos los aspectos, o lamentablemente ya sabemos cuál es el final de la película. Otra vez no. No de nuevo.

Pablo Elías



Imputabilidad penal

Urge bajar la imputabilidad penal plena a los 16 años, ya que con esa edad ya se puede votar. Sé que hablar de estas cosas es algo políticamente incorrecto, y que sugerir lo que hemos propuesto es algo propio de degenerados lombrosianos. Lo que pasa es que si seguimos mirando los pajaritos, se acelerará la masacre por goteo. Con olvido de Montesquieu: "La impunidad es la principal causa del delito".

Julio Chiappini

DNI 6.071.522