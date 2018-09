No todo funciona mal, gracias Pami I

Por lo general tenemos el hábito de hacer mención de las cosas que no funcionan como deberían. Más cuando se trata de organismos que deben velar por el cuidado de la salud, y en particular la de nuestros abuelos, quienes en los últimos tramos de sus vidas deberían tener la mejor de las atenciones. Felizmente, podemos destacar que no todo anda mal. Hace pocos días debimos internar a nuestra querida amiga Clivia Ladiké Bella y debimos recurrir a los servicios que brinda el policlínico Pami I. Grande fue nuestra alegría al recibir una atención de calidad, sumada a la higiene de las salas y al buen trato de su personal. Por tal motivo, queremos hacer llegar el mayor de los agradecimientos al personal y médicos de piso, y en especial a Terapia Intensiva y Cirugía, quienes nos trataron con gran delicadeza y estuvieron a nuestra disposición cada vez que se los necesitó. Por todo lo expuesto, les enviamos un abrazo inmenso a todos ellos y les deseamos la mayor de las suertes en sus vidas.

