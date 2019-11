¿No piensan antes de hacer una obra?

No sé si llamarlo ignorancia, inoperancia, inexperiencia o simplemente Argentina. Tan poca obra se hace en nuestra ciudad, que en el momento de ensanchar una avenida como es la Jorge Newbery, por donde pasan cientos de autos en el día, no piensan en el desvío que van a tener que recorrer esos cientos de autos. No piensan en cómo perjudica eso a la gente que vive allí. No piensan en que estaba la posibilidad de asfaltar el desvío que iban a tener que hacer esos cientos de autos, y brindarles a los vecinos que vivían en una calle tranquila una mejor experiencia. ¿No piensan antes de arrancar un proyecto de semejante envergadura, o prefieren ignorarlo?

Maria Inés Corna