No nos olvidemos del mundo

El actual gobierno está cumpliendo en tiempo y forma su primer compromiso: aligerar la desesperante situación económica que sufren millones de argentinos desposeídos. Son medidas racionales,rápidas y concretas. Deseo que puedan cumplirse felizmente. Pero quiero referirme a otro aspecto de esta gestión: la política externa. No recuerdo haber sido informado cuál será la posición argentina al respecto. Observo con preocupación que el oficialismo o buena parte de él aprueba las acciones dictatoriales e ilegales del país venezolano ya que no reprueba su conducta, facilita el reingreso a nuestro país de su aerolínea de bandera, despide a la representante elegida por el Congreso Nacional de aquel país. Al ex presidente boliviano Evo Morales, tras su frustrado paso por México, se le facilitó la estadía en Argentina habiéndosele advertido que acá no podía efectuar ninguna acción política de retorno a su país. Todos sabemos que el ex mandatario no obedeció lo indicado: ahora pregona que intentará formar milicias populares bolivianas. También se presentó sugestivamente el ideólogo del atentado contra la Amia. El citado Moshé Rabbani se ha plegado a la hipótesis que titula al caso Nisman como un asesinato. ¿Alguien puede explicar cuál es el objetivo perseguido por este delincuente internacional? Creo que hay muchos argentinos disconformes con este silencio oficial sobre temas que no compartimos. Queremos integrarnos a la mayoría del mundo que expresa su vocación democrática y afán de desarrollo en total libertad.

Rubén Mario Baremberg

DNI 6.012.531

Hablemos de corrupción

No entiendo como todavía siguen insistiendo con la corrupción en el gobierno de Cristina basados en una fotocopia de un cuaderno de un chofer y que nunca se pudo comprobar nada, mientras que del gobierno de Cambiemos aparecen a diario robos de guantes blancos por préstamos sin comprobar su destino, evasión de divisas, contrataciones y nombramientos escandalosos que no hace falta que la justicia lo pruebe que son de dominio público. Y ni que hablar de la herencia recibida, una propaganda mediática mentirosa, llena de odio contra la ex presidenta pero con industrias de pie, sin deuda externa y los trabajadores con un buen pasar, cosa que molestaba mucho a cierta parte de la Argentina que apoyaron a Cambiemos y tuvieron su recompensa a costa del hambre de muchos argentinos. Hoy la herencia dejada por Macri es real, son miles de millones de dólares que todos debemos pagar, miles de industrias cerradas, más pobreza y desocupación, el riesgo país más alto de los últimos tiempos y en default por la imposibilidad de poder hacer frente a la deuda. Por suerte, mal que le pese a los que se fueron, en sólo un mes el nuevo presidente logro equilibrar la economía ya que consiguió el visto bueno del FMI para un futuro acuerdo del pago de la injusta deuda que la deberían pagar los que se beneficiaron con los negociados en los últimos cuatro años y no el resto del pueblo argentino. Creo que es hora de poner el hombro y no palos en la rueda con comentarios y críticas que son las mismas mentiras de siempre, producto del rechazo a la ex presidenta. Basta de kirchnerismo y La Campora, tratemos de achicar la grieta y esperemos los resultados de la nueva gestión.

Esteban L. Giannuzzi

DNI 6.063.819

Bicicletas turísticas

Muy buena iniciativa, tuvo la Municipalidad de Rosario con el dispositivo "Mi bici, tu bici" en implementar lugares de acceso a la utilización de vehículos deportivos y ecológicos para desplazarse. Es elogiable saber que no todo está perdido cuando a veces practicamos críticas constructivas para mejorar nuestras costumbres y ver cómo se puede implementar medidas que agradan, no solo a los turistas que nos visitan, sino también a rosarinos que quieren desplazarse con celeridad por los distintos puntos o barrios para disfrutar de un día distinto. También se implementó un alargamiento en el horario de uso del rodado y además descuentos especiales.

DNI 6.050.214