No nos engañan más

Supera mi capacidad de asombro que, además de ponerse como candidato a presidente luego del fracaso de su gestión en los últimos cuatro años, donde no hay nada positivo para destacar ya que sólo gobernó para una selecta minoría sin tener en cuenta al pueblo, Macri además haga propaganda con personas pagadas que simulan ser gente humilde, a los que abraza y les sonríe, en vez de estar haciéndolo con los miembros del FMI o los que se beneficiaron con los tarifazos y el incremento del dólar. Y además, como hizo en su campaña política de 2015, promete un sinfín de cosas que no pudo hacer ni hará, ya que lo único y más destacable de esta gestión fue la astuta propaganda que desplegó contra el anterior gobierno, que lograron engañar a muchos que ahora ya no son tan crédulos. Por suerte, faltan muy pocos días para las elecciones, y no creo que se quede porque a los argentinos ya no nos engaña más y seguramente tendremos un nuevo gobierno.

