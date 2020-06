No hay ciudad sin ciudadanos

Hace un tiempo recorrí el cementerio El Salvador, allí en su calle central está el panteón de la familia Guido, donde descansan los restos de Angel Guido, cuya obra emblemática, el Monumento Nacional a la Bandera, identifica como ninguna otra a Rosario.

El estado del panteón, de la misma piedra puntana del monumento, el travertino, era lamentable. Unos yuyos secos escapando de supuestas macetas decoraban el abandono. El autor ha merecido por ahora el mismo trato que su obra. Hace tiempo, por los 90, gracias al paso por la función pública, conocí recovecos e historias del monumento, tenía por entonces muchas necesidades suplidas a puro esfuerzo por el personal y el presupuesto municipal, aquel abandono desconociendo su condición de monumento nacional, se mantiene con pequeños altos y bajos, dejando en claro que es casi una política de Estado ajena a los intereses partidarios de turno. Un hecho poco conocido es como aquella idea de homenajear a Belgrano y su creación comenzó a plasmarse desde fines de 1800, desde 1936 hasta 1943 hubo una colecta pública nacional mediante la venta de estampillas de 10 centavos, giradas a escuelas de todo el país. Lo recaudado por los alumnos llegaba con emotivas cartas de las maestras que explican mejor que cualquier libro el sentido de nación. Poco conocido también y bastante menos patriótico eran las facturas de gas que por los 90 llegaban a la Municipalidad por el consumo de la Llama Votiva, encendida en el Propileo en homenaje al soldado desconocido. Reflexiones: Desde Rosario (¿el interior?) la situación actual del Monumento Nacional a la Bandera y su parque, se explica con dolor. No hay Rosario sin rosarinos. El proyecto original del Parque Nacional a la Bandera tiene una historia de recortes, beneficios de empresas privadas, asociaciones profesionales, entes públicos y hasta expropiaciones inversas, hoy dependencias municipales. Es un catálogo del desprecio de todos los niveles del Estado y de nuestros silencios rosarinos, permitiendo que por sobre la ciudad se privilegien pequeños intereses. El silencio o la falta de un reclamo unánime y colectivo permiten que el gobierno nacional mantenga las obras inconclusas, el vallado y el desprecio. Si todos los rosarinos por sus referentes de la política, la cultura, el empresariado, el arte, el periodismo y las instituciones en general reclamáramos al unísono y con insistencia, al estilo de Catón: "Delendaest Cartago", otra seria la historia. "Estado es estar", dice el cartel actual en el corralito de chapas. Desde Buenos Aires, lo del Monumento es una expresión más de un país ficticiamente federal con 23 provincias, voto directo y 40 por ciento del padrón en una de ellas, no es paradójico que la obra mejor conservada de Guido sea la Casa de Ricardo Rojas. En su libro "Eurindia", Rojas trasmite esa mixtura de la cultura americana que Guido plasmaba en su arquitectura, un pensamiento común, un rosarino y un tucumano, este último con mejor suerte; su casa, museo nacional, está en Buenos Aires. Dos hombres de ese pedazo de país definido sin culpas como "el interior". ¿Estado es estar? A demostrarlo entonces.

Sebastián Daniel Nardone

DNI 10.726.112

Que tire la primera piedra

Ante el consejo que le dio a la periodista Cristina Pérez en el sentido que leyera la Constitución, con el mayor de los respetos me permito aconsejarle al presidente Alberto Fernández, frente a los muchos errores que cometió en sus apariciones públicas relacionadas con datos del coronavirus en el resto del mundo, que lea el Evangelio, en la parte que Jesús dijo: "El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra".

Roberto Meneghini

Urgente reclamo a Telecom

Desde el 5 de marzo estamos sin teléfono (341 4815757). Hemos efectuado cinco reclamos y por cada uno de ellos nos han dado un numero. El servicio de Telecom no puede ser peor. Le responden como si fueran autómatas. Marque 1, 2, 3. Me pregunto, y le pregunto al ministerio que controla, qué debemos hacer, o mejor dicho quién debe actuar para dar cumplimiento a nuestro servicio. Aún espero respuesta. Olvido un detalle, en cada reclamo me recuerdan el monto y la fecha de vencimiento de la factura. Mayor cinismo, imposible.

Fernando Matich. DNI 6.027.213