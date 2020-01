No es cuestión de buenos deseos

Con hermosas tarjetas, con versos, con palabras impregnadas de buenos augurios, escritas, telefónicas, con animados dibujos y videos en las redes, con drones impactantes, bellos, cual reflejo del adelanto de la humanidad, terminó un año muy difícil para la Argentina y para el mundo. Por un instante las burbujas del brindis 2020 emocionaron a la gente de buena fe, que soñó junto a sus seres queridos con el arribo de un poco de paz, salud, trabajo y prosperidad para todos. Pero al mismo tiempo, los hacedores de la guerra, obviando la fecha significativa (o quizás aprovechándola), seguían su convencido rumbo hacia la muerte como única manera de lograr el poder. Las burbujas se diluyeron. Y los malos se regocijaron. Tendrán que ponerse en marcha los mecanismos hacedores de la paz, unirse para un gigantesco grito de: ¡basta de guerras y violencia! O si no, lloraremos por los muertos y seguiremos brindando por un mundo que evidentemente hasta aquí no hemos sido capaces de lograr.

Edith Michelotti

Una filosofía optimista

Siempre impacta positivamente la actitud esperanzadora en las personas. Cuando compartimos cosas con ellas, detectamos una energía que nos hace percibir que algo bueno va a suceder. Contrariamente, también existen personas que sin importar que tengan frente a ellos, sólo predicen un futuro oscuro. Se publicó oportunamente la carta de un amigo lector, que rememorando frases sueltas contenidas en letras de tango resaltaba el pesimismo y la desesperanza. Respetuosamente opino que lo expresado se basa en una teoría antojadiza y parcial del tema. Resultante de pretender ubicar el tango, mejor dicho algunas de sus letras, como la condena del alma argentina, que vive lamentando lo que pudo haber sido y no fue, confortándose con la idea de que está condenada a un éxito que nunca llega. Pretendiendo reflejar con literarias y poéticas sentencias, breves visiones de historias pintorescamente conflictivas, para proyectar un futuro social incierto. El pesimismo reitera esa costumbre de observar siempre la mitad del vaso vacío, eterno contrapeso que distingue a los optimistas de los pesimistas. Si consideramos que la esperanza es algo con lo cual nacemos, no podemos intencionalmente convertirnos en personas desesperanzadoras, confundiendo filosofía con simples metáforas. Según Borges: "El tango nos da a todos un pasado imaginario, todos sentimos que, de un modo mágico, hemos muerto peleando en una esquina del suburbio". Tomado metafóricamente resulta contradictorio e ingrato, recurrir parcialmente al tango, pronosticando tiempos donde dejemos de pelear por nuestro futuro. Reconociendo que muchos resultados son directamente ajenos a nosotros, deberíamos intentar honestamente que: "El optimismo de la inteligencia, se imponga sobre el pesimismo de la voluntad".

Norberto Ivaldi

Regalo de Reyes de mi nieto

El jueves a la noche recibí mi regalo de Reyes por adelantado. Me lo dio mi nieto, de cinco años, cuando tras varios intentos de conseguir que alguno de los recolectores de residuos le respondiera el saludo, llegó corriendo desde la esquina a 30 metros de casa y, felizmente, me dijo: "¡Abuelo, ha dado resultado! Lo saludé al recolector y el que manejaba me sonrió".

DNI 12.161.930

Falta de servicios en Ibarlucea

Este reclamo va dirigido a la comuna de Ibarlucea. Somos vecinos del barrio Apeadero Echeverría ubicado en la intersección de las rutas Nº 34 y A-012. El pedido es por falta de servicios varios (corte de yuyos,zanjeo)pero el más importante es la falta de suministro eléctrico. Pagamos TGI e inmobiliario,pero la comuna no brinda los servicios básicos. Se mantuvieron reuniones con el jefe comunal y demás asesores pero sólo prometen y no se hace nada.

DNI 26.565.322