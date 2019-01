No corten la educación

Estaba leyendo que piensan cerrar las escuelas nocturnas de comercio. En un porvenir donde la educación, la cultura, los conocimientos y los títulos son importantes para la juventud que cada vez más debe especializarse, saber idiomas, tener disciplina en el trabajo, en la vida diaria es fundamental. Así se podrá competir con las máquinas (robots), cada vez más sofisticadas. No podemos cerrar escuelas nocturnas. Se le hace difícil estudiar a la clase trabajadora para ir a la escuela en horarios normales. Tienen que trabajar no pueden cursar estudios y educarse al mismo tiempo. Cuando fui maestro de una nocturna, (5ª sección en el Instituto Félix Fernando Bernasconi, en Parque Patricios, Capital Federal), mis alumnos eran jóvenes mayores que yo, adultos, inmigrantes, ciudadanos que después de muchos años se dieron cuenta que había que estudiar para progresar. Los alumnos que tuve venían armados. El primer día de clase les avisé que estaba prohibido traer armas a la escuela. En forma educada me preguntaron si conocía el Parque de los Patricios de noche. Sí, pero lo conocía de día. Me explicaron que de noche los asaltaban para sacarles zapatillas, ropa, algún peso. Entendí el tema; les dejé mi escritorio donde guardaban las armas hasta salir de la escuela. Estaba cursado el tercer año de la Escuela Náutica Manuel Belgrano, con instrucción militar. Apliqué mis conocimientos de maestro y de militar para tener una división modelo. Cuando veo la negativa de poner un servicio militar a la juventud que no estudia, no trabaja, se droga, alcoholiza y muchos roban, creo que estamos equivocando el camino. A la juventud hay que enseñarles disciplina, conocimiento. Para cursar temas castrenses, los militares. Para cursar primaria y secundaria, los civiles. En los oficios son aptos militares y/o civiles. Cuando terminan, recién darlos de baja y en lo posible con un trabajo. Como simple ciudadano veo si el cambio no es profundo, encaminando a nuestra juventud, no tendremos futuro. Analicemos la conveniencia de educar a la juventud o formar un ejército de reservistas pagos. No perdamos la esperanza.

Carlos A. Borisenko

DNI: 4.340.294



La importancia de atender bien

En numerosas empresas de comercialización falta profesionalización en quienes atienden al público. Es llamativo que no se ponga foco sobre esto, teniendo en cuenta que la mala atención constituye uno de los factores por los cuales disminuyen los niveles de ventas y por ende cae la facturación mensual. Creer que la baja de las ventas obedece exclusivamente al menor poder adquisitivo de los consumidores es tener una mirada acotada, parcial, en el área comercial. Además, otro punto importante es la falta de limpieza en el interior de los locales y el desconocimiento de cómo ofrecer y vender los diferentes productos. Hay una frase recurrente que expresa que "el buen vendedor le vende a quien no tenía pensado comprar". Existen muchas técnicas en el oficio de vender, pero si no se empieza por una adecuada atención, con amabilidad y predisposición es probable que no existan óptimos resultados monetarios.

Marcelo Malvestitti



Enojada con el trato de la GUM

El 28 de diciembre unos vecinos organizaron una fiesta. Era imposible dormir, había música y gritos. Fui a pedirles que bajaran el volumen pero lo aumentaron. Llamé a la GUM y me contestaron que enviarían un móvil. A la una, la fiesta seguía. Volví a llamarlos y estuve 25 minutos sin que me atendieran. Resolví ir a la sede de la repartición y solicité hablar con la persona que estaba a cargo. Cuando llegó nunca se identificó y de mala manera me dijo que ya me habían informado que habían enviado un móvil. Le solicité dejar mi reclamo por escrito y se negó a recibirlo; al retirarme, pude escuchar las risotadas del personal. La fiesta siguió. Además de esta situación, los vecinos de Barrio Parque debemos soportar, reiteradamente, música a elevado volumen de las fiestas que organizan en el hipódromo. Mi casa y mi trabajo están en Rosario, lamentablemente no puedo ir a vivir a otro lugar.

DNI: 18.526.572