No al gestanticidio

Quiero hacer una reflexión. Qué bueno sería, así como los ancianos somos contenidos, dignificados y curados con tanto amor y dedicación, cuánta mayor atención y amor deberíamos poner la sociedad toda para ayudar y resguardar al "niño por nacer", en la etapa de vida de más jerarquía, que es en su gestación. Qué bueno sería que haya muchos lugares de contención para las mamás embarazadas que estén pasando un momento de vulnerabilidad o confusión, ya sea de pobreza material o espiritual, y caer con todo el peso de la ley a los sicarios que lucran con la sangre inocente del gestanticidio. Es muy importante que se perfeccione y agilicen los trámites de adopción de estos angelitos en casos que fuera necesario. Y por último, qué bueno sería que los que aspiran a gobernantes en la categoría que elijan, incluso para ser presidente, se pronuncien abierta y claramente, que postura tienen en cuanto al valor de nuestra preciosa vida, o si se inclinan al gestanticidio. Algunos postulantes ya lo están haciendo. Tengo la certeza, desde mi humilde entender, que la idea que esas minorías promueven equivocadamente sobre el gestanticidio impune, quedará sepultada para siempre en nuestro bendito país.

Oscar R. Galván

DNI 6.035.107

Un abrazo a quien arriesgó la vida

Rafa Giménez López: Abel Specter me dijo que la mayoría de nosotros le tenemos miedo a la muerte, pero algunos como Fer, no. Por suerte pude conocerte y darte un fuerte abrazo por arriesgar tu vida para tratar de que él no partiera a este viaje sin retorno. Quedo eternamente agradecida.

Graciela Mikielievich

(mamá de Fernando Cossia - DNI 10.568.352)

Las Paso y la hegemonía

Dada la imposibilidad de eliminar las Paso y ante el inminente derroche de miles de millones de pesos, sugiero que se ponga a buen uso este mecanismo electoral adelantando las elecciones presidenciales definitivas a agosto. La segunda vuelta podría tener lugar en octubre, y el presidente estaría habilitado para permanecer hasta fin de su mandato. Se facilitaría así un tiempo de incubación razonable para generar una oposición seria a lo que amenaza ser otra inaceptable y antidemocrática hegemonía de La Cámpora en nuestro país.

Leonardo Peusner

DNI 571.871

Nuestra bandera olvidada

Fui una de las que criticaron al presidente porque mencionó a Moyano ante un grupo de escolares. Después recordé la valentía de esa empresaria que denunció a Moyano, sus abusos, su corrupción y las humillaciones a las que fue sometida. Recordé a otro empresario que denunció lo mismo y quien, cuando el periodista le preguntó por qué denuncia ahora si esa práctica es tan vieja, se quebró ante las cámaras y dijo: "Porque estoy cansado". Entonces decidí escuchar todo el discurso. Transcribo algunas afirmaciones hechas por el presidente: "Cada vez que esta bandera maravillosa flamea en todo el país ratificamos lo que nos une y también nuestra identidad. Esa identidad que demuestra que somos más que nosotros mismos. Somos parte de algo más grande. Y además, esa identidad que tiene que ver con la diversidad, con la cultura del trabajo, con el amor a la familia. Recordamos que somos libres, esa libertad nos hace responsables de nuestro futuro". ¿Fue tan extemporáneo recordar esos valores ante los niños? El llamado a construir una patria honesta, ¿es inadecuado? ¿Belgrano no luchó para eso? ¿Habría estado en desacuerdo? Tal vez en el discurso podría haber mencionado a Belgrano. Mencionó valores que él defendió. Si nos quedamos en la forma y no en el fondo, estaremos haciendo lo mismo que los conejos, que terminaron comidos por los perros.

Nora María Casiello

DNI 11.752.270

Amenazas del kirchnerismo duro

"El 10 de diciembre vamos a meter presa a la palabra venganza". ¿Quiénes van a hacerlo, Alberto Fernández? ¿Usted, que prometió que varios jueces iban a tener que explicar sus fallos? ¿Lo secundará Mempo Giardinelli, que pidió eliminar al Poder Judicial? ¿O lo hará ayudado por Dady Brieva, que pretende crear una Conadep de periodismo? ¿No se le cae la cara de vergüenza por decir que "el 10 de diciembre vamos a meter presa a la palabra venganza", escondiendo sus ansias por dar cumplimiento efectivo a esas advertencias, que son las del kirchnerismo duro?

Mariano Aldao