Ayer, crítico de la gestión. Hoy, a favor de quien lideraba esa gestión. La política quizá sea un reflejo de lo que somos como sociedad. Asistimos absortos a un escenario donde lo que hoy se rechaza, mañana se acepta y viceversa. No abundan los seres consecuentes, y respetuosos de sus expresiones. Todo se cambia de la noche a la mañana. No existe correlación entre lo que decimos y hacemos. La culpa de lo que nos pasa es nuestra. Tenemos problemas para ser serios, equilibrados, sinceros. Y esa manera de pensar y obrar en determinadas situaciones de la vida diaria repercute en las decisiones que adoptamos con frecuencia. Cuando decimos algo y luego no lo podemos sostener, se pone en duda nuestra credibilidad.

Marcelo Malvestitti