En el grupo de Facebook “Ahora: los gurises” (https://www.facebook.com/groups/471256736745020/) se planteó la necesidad de una marcha nacional “Ni un pibe wichi menos”. Del debate surgió una propuesta que ya se puso en marcha de la mano de las docentes Sara Ortubia y Silvia Sendra, ellas se pusieron en contacto con el doctor que denuncia el estado de los niños wichis. Con urgencia están necesitando antibióticos, antifebriles, pañales y alimentos no perecederos. La recepción de donaciones será en el Complejo Gurruchaga, Salta 3439, de 8 a 11 y de 14 a 17. Recuerden por favor la urgencia de estos chiquitos. Vamos por nuestros niños de Salta. Esto se lleva a cabo en la ciudad de Rosario pero instamos a que quienes lean esta carta lo pongan en práctica en sus propias localidades. Para el envío pueden hacerlo en forma directa o enviarlo al Complejo Gurruchaga para sumarlo a la colecta rosarina. Siempre se puso en evidencia que lo mejor de nuestro país radica en la solidaridad. Una vez más debemos apelar a ella. Sin beneficencia no hay justicia, sin justicia no hay beneficencia.

Claudio Gershanik

DNI 10.866.756

Regocijo ante la muerte

Nuestra sociedad es una mezcla de personas respetuosas y respetables, y otras que distan mucho de serlo. La gran mayoría gusta de mostrar sus opiniones y sentimientos en las redes sociales. Y nos encontramos con algunas restricciones de parte de sus directivos, de cara a manifestaciones obscenas. A raíz del fallecimiento del juez federal Claudio Bonadio he leído barbaridades de parte de algunos allegados al gobierno actual, regocijándose por su muerte en redes y diarios escritos y digitales, y no he visto comentario alguno que defenestre esa actitud antihumana. Si como dicen realmente, están dispuestos a cerrar la brecha que tanto daño nos hace, este es el momento para tomar medidas y evitar que con palabras dañinas la sigan profundizando. Esas personas no representan lo que hemos votado. El pueblo sufre, espera y necesita seguir creyendo en la democracia para lograr la paz perdida.

Edith Michelotti

Una plaza abandonada

Desde la Asociación Vecinos de Plaza Sarmiento observamos con preocupación y alarma que se está transformando en un inmenso estacionamiento de ciclomotores, y las veredas adyacentes también, con la proliferación de puestos ambulantes con mercaderías inciertas a la venta que impiden el tránsito de los peatones que se ven obligados a bajar a la calle. Asimismo, la fuente central continúa sin funcionar y acumulando agua podrida y sin los ánades lanza-agua que retiraron después de ser vandalizados para repararlos hace un año aproximadamente, y la falta de forestación. El interrogante es si los vecinos de plaza Pringles abonan un mayor impuesto municipal para el mantenimiento de ese espacio verde que higienizan a diario y posee una dotación estable para ello. Agradeceríamos al señor intendente su intervención al respecto de nuestra plaza Sarmiento, en la cual continuamente se acercan muchos vecinos a disfrutar con sus hijos momentos placenteros con la naturaleza.

Alejandro Gitlin

El norte también existe

Señor intendente de Rosario, ¿la zona norte también pertenece a la ciudad o solamente para pagar los impuestos excesivos que nos aplican? ¿Por qué le digo esto? Nosotros nunca tenemos el privilegio de los shows artísticos ni el arbolito de Navidad teniendo nuestras Cuatro Plazas de Alberdi. Tenemos iglesia, bancos, parrillas, restaurantes, restobares y hasta Villa Hortensia. Y qué le cuento de nuestra calle Baigorria, con la salida hacia la ruta 34, totalmente olvidada, sucia, falta de iluminación, pavimento roto, falta de semáforos, y hasta tenemos un paso a nivel sin barreras. Sin contar bulevar Rondeau, sin iluminación, con las hojas de palmeras tiradas en la calzada del medio. ¿Hasta cuándo tanta espera ¿O solamente estamos para votarlo y pagar TGI? Me despido esperando alguna vez el sueño de mi Rosario y mi zona.

DNI 10.409.405