El organismo humano desarrollado en tantos años, siglos, milenios de evolución, de pruebas y contrapruebas, ensayos y fracasos desarrollados por la Naturaleza que culminaron con el ser de hoy dotado de extraordinarios mecanismos automáticos de defensa de su integridad. Un sensible sistema nervioso en todo su cuerpo le permite alejarse de un objeto caliente con sólo acercar la mano. Si un insecto lo pica, inmediatamente lo elimina de un manotazo certero. Si pone en su boca algo desagradable o nocivo, el sentido del gusto le hará escupirlo. Y así podría mencionar muchos ejemplos más de autodefensa. La mente está igualmente resguardada de las experiencias desagradables, negando la existencia del suceso no deseado. Es un fenómeno psicológico con dos presentaciones diferentes: una es normal, involuntaria y muy frecuente y la otra es patológica, no tan común. La fisiológica se produce cuando un sujeto normal se enfrenta a una situación vivencial desagradable o dañosa para su persona. La mente reacciona bloqueando el recuerdo y negando que se haya producido. Cuando el sujeto posee alteraciones emocionales previas, las experiencias traumatizantes provocan una negación psicótica. Estas son reacciones personales, pero pueden ser también negaciones institucionales cuando en un país gobernado absolutistamente, se trata de ocultar, “tapar”, hacer desaparecer algo que no le conviene a sus intereses espúreos. Sucedió en Bolivia, donde se negó el golpe cívico-militar que derrocó al presidente Evo Morales. Pasó en nuestra Nación, en la que después de ser derrotado electoralmente, Macri sigue ignorándolo, así como niega al país desbastado por su desgobierno. Los daños que ocasionan las aberrantes negaciones deben ser neutralizados por la repulsa masiva de la gente forzando a mostrar y hacer ver la realidad a los desviados hasta que lo entiendan o por lo menos, lo acepten. Algunos casos, requerirán la “camisa de fuerza”.

