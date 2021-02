Necesitamos que la sociedad deje de ser machista

Nunca me sentí discriminada por mi género, cuando Perón iniciaba su discurso en la Plaza de Mayo diciendo “Compañeros…”, o en la escuela primaria la directora comenzara sus palabras con un “queridos alumnos…”, o el ocasional presidente por radio y años más tarde por televisión lo hiciera diciendo “argentinos…”. Sí, en cambio, lo sentía cuando en iguales trabajos las mujeres tenían salarios inferiores o cuando los hombres golpeadores, descubiertos, eran disculpados por frases como “por algo habrá sido que le tuvo que pegar”; o cuando se tildaba la infidelidad del hombre casado con frases como: “Sólo fue una canita al aire”, y aparte de un enojo todo seguía como siempre. O cuando “el dueño de casa” exigía comidas puntuales en horarios exactos. O cuando no se levantaba ni una sola noche a socorrer el angustiado llanto del bebé, o cuando exigía relaciones sexuales sin importar la realidad de la compañera porque ese era “su rol femenino”. Tampoco me gustaba que muchísimos lugares de trabajo o estudio fueran prohibidos para mujeres y mucho menos que no se la considerara como trabajadora al ser ama de casa al pie, durante las 24 horas de cada día. Hoy, me violenta, entristece y decepciona observar en este revolucionario siglo donde la tecnología nos muestra el paso del progreso, que se diga compañeros y compañeras, amigos y amigas, vecinos, vecinas…, intentando hacer creer a la gilada que las féminas vamos logrando por ello el lugar que nunca se nos debió retacear. No es así de simple. No creamos que por hablar mal, vamos bien, sigamos en serio el importante camino para lograr la igualdad de géneros. No permitamos que nos distraigan, porque lo único que necesitamos es lograr en nuestra historia que la sociedad deje de ser machista. Hombres y mujeres maravillosamente iguales en sus posibilidades y maravillosamente distintos en su naturaleza.