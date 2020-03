Necesitamos gestos urgentes

El albañil jornalero que cobra por día, semana o quincena, los peones de taxis, las mozas y mozos de bares y restaurantes, quienes trabajan en mantenimientos variados, quienes venden comida, objetos o artesanías en la calle o en su casa, y podría continuar con centenas de ejemplos. Millones de argentinos que llevaban adelante con dignidad un trabajo informal u oficio para sustentarse a sí mismos y a sus familias, y que hoy están en una situación desesperante que tenderá a agravarse por la aparición del coronavirus y la cuarentena de él derivada. Según la encuesta de la UCA el 49,3 % de los trabajadores en la Argentina tiene un trabajo informal/microinformal, sin aportes de seguridad social y que ya antes de esta crisis estaban al borde de la pobreza o en la pobreza misma. He percibido estos días esa desesperación, esa terrible angustia consecuencia lógica al no saber si van a poder poner un plato de comida en su mesa y la de sus hijos. Si por un DNU se pudieron modificar pilares legales, normativas y la asignación de recursos, perfectamente por otro se podrían reasignar por un tiempo las enormes sumas de dinero público que se destinan a los sueldos de diputados, concejales, senadores, e infinidad de funcionarios del Estado para destinarlas a planes de asistencia a estas familias urgidas de una mano solidaria. Es el momento para que demuestren algo de patriotismo y empatía con el que sufre, urge hacerlo ya. Por un tiempo estas personas podrían regresar a los trabajos o profesiones que tenían antes de ingresar al plantel del Estado, no se van a morir por ello. Las familias que dependen del trabajo informal suspendido sí podrían morir o sufrir demasiado y muy injustamente, con graves consecuencias para el país todo. En campaña se los suele escuchar decir “que aman al pueblo”, que “le deben todo a su pueblo”, pues bien, es el momento indicado para demostrarlo con un mínimo de vocación de servicio y solidaridad. Si así no lo hicieren que el pueblo se los demande.

Miguel Culaciati

Falta más responsabilidad

¿Optimismo? sobra; pero me agradaría ver a los argentinos algo más responsables. Pese a la cuarentena general y obligatoria siguen circulando autos por la vía pública, sigue habiendo obreros trabajando en obras privadas y empleadas domésticas asistiendo a sus trabajos en donde al parecer no han respetado la licencia con goce de haberes que fuera decretada. Sin lugar a dudas esta medida extrema generará muchas pérdidas de ganancias y beneficios; pero sopesada ante la posibilidad de una contagio masivo sin precedentes es un bajo costo para una sociedad que no sabe autolimitarse. Por intereses particulares económicos y políticos desde muchos sectores parece intentarse “boicotear” esta cuarentena. Esperemos prime la razón,y se comience a hacer cumplir las reglas, de lo contrario no fracasará una desesperada y necesaria medida preventiva sin precedentes en nuestro país sino la única chance de salvaguardar la vida de todos.

DNI 21.653.863

Como el cuarteto del Titanic

Hay una escena de la película Titanic que me impactó, cuando un componente del cuarteto de músicos invitó a sus compañeros a tocar la imponente partitura de Orfeo en medio del desorden y pánico de los pasajeros por el inminente nafraugio. Nuestro país y el mundo está atravesando, no con las mismas características, algo similar en cuanto al miedo por un virus con increíble rapidez que acecha a todos por igual, y los gobiernos malos, buenos o mediocres tienen la misma premisa, combatirlo. Los más poderosos tienen más recursos para hacerlo, pero todos por igual deben contar con la obediencia estricta y el cumplimiento de la sociedad, las órdenes que emanen de las autoridades sanitarias, que en esta preocupante coyuntura lo están haciendo con extraordinaria solvencia, sacrificio y profesionalidad, espero que en estás circunstancias dejemos de ser argentinos, y me disculpo si ofendo, siempre proclives a hacer lo que se nos antoja y a la desobediencia. Y entendamos que con pánico no nos salva ni el cuarteto del Titanic.

Hugo Enrique Müller