Hace más de dos mil años, la ciudad de Jerusalén y su pueblo vivían sometidos al Imperio Romano, en un marco de pobreza e ignorancia como nunca se conoció en la historia. Salvo algunas excepciones, el pueblo no estaba autorizado a aprender a leer y a escribir, por lo que estaba condenado al fracaso y a la esclavitud. El dominante imperio lo miraba y lo trataba con desprecio. Pero el pueblo no perdía la esperanza de salir airoso de ese trance, porque era un pueblo creyente al cual Dios le hablaba a través de los Profetas, quienes le anunciaban la venida de un Salvador (también llamado Mesías) que los rescataría y los llevaría a un nuevo mundo y a una nueva vida. Así las cosas, en una posada impregnada de pobreza de la pequeña ciudad de Belén, nació el anunciado y esperado Salvador. Fueron sus padres, una jovencita llamada María y un joven llamado José, ambos de la ciudad de Nazaret, quienes pusieron de nombre al niño, Jesús. Pero, ¿quién era y qué venía a hacer realmente este hombre, concebido espiritualmente en el vientre de su madre "por la entrañable misericordia de nuestro Dios"? La mayoría de la gente creía que venía a liberarlos de la opresión romana, cosa que era cierta, pero nadie imaginaba que traía consigo otro destino de libertad: la muerte al pecado, el triunfo de la vida sobre la muerte, y el anuncio de la posibilidad de vivir eterna y felizmente. El niño creció y se hizo hombre, hasta que una vez llegada la hora de su misión, salió a enseñar por las ciudades y los pueblos, anunciando la buena noticia de Dios. Una enseñanza y un anuncio que no eran fáciles de comprender para las poblaciones tan limitadas en su capacidad de aprendizaje. ¿Qué hizo Jesús entonces para poder ser entendido? Enseñó por medio de parábolas. Las parábolas son una especie de cuentos o fábulas que transmiten un mensaje encubierto de fácil acceso a la comprensión. No obstante, no fue sencillo para mucha gente develar el contenido real de las mismas, que se iban haciendo conocidas de boca en boca. Tres años predicó el Salvador al mundo de su época. Pero no fue reconocido ni aceptado, por lo que fue condenado a morir de la manera más humillante, que en ese tiempo era la muerte en la cruz. Sin embargo, gran sorpresa tuvieron sus seguidores, cuando después de tres días de fallecido, el hombre resucitó venciendo definitivamente a la muerte, abriendo así las puertas al misterio más grande de la historia de la humanidad.

Daniel E. Chávez

Navidad, Año Nuevo y esperanza

Para construir el ranking de los mejores países del mundo se tienen presentes diferentes ítems, por lo que no siempre las naciones son ubicadas en la misma posición. En efecto; parámetros como desarrollo de la economía, poder bélico, influencia cultural y alianzas políticas, ubican a Estados Unidos, Rusia, China y Alemania en los primeros lugares. En cambio la solvencia económica y la calidad de vida, sitúan a Suiza, Canadá y Alemania en el podio internacional; en tanto Argentina según la revista U.S. News & World Report, ocupa un lejano lugar Nº 40. Otro importante indicador para elaborar estas clasificaciones es el "PBI per cápita". Y he aquí la sorpresa ya que según escribe el especialista Javier Anderson (citando el Proyecto Maddison), en 1895 nuestro país ocupó el primer lugar en "la tabla" mundial teniendo en cuenta ese referencia económica. Por qué bajó de ese sitial a la crisis actual es tema de permanente debate; pero el pueblo espera que el gobierno recientemente establecido junto a una oposición constructiva, comience a transitar el difícil camino de la recuperación nacional. Cuando se discute sobre ello aparece en escena la milagrosa reconstrucción de la Alemania occidental después de la Segunda Guerra Mundial. Claro que Argentina no tiene un Plan Marshall y que el FMI dista de serlo, pero se confía en que los economistas encuentren por fin la clave que inicie el anhelado crecimiento y el imprescindible desarrollo industrial. Navidad y Año Nuevo son buenos momentos para alimentar la esperanza. Momentos también para desearles ¡felicidades! a los editores, periodistas, empleados y lectores de La Capital; y si no es ser muy pretencioso, a todos los habitantes del mundo.

