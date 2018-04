La parodia del "nadie se responsabiliza" comenzó el 3 de enero a las 23 horas cuando llegué al hermoso aeropuerto "Islas Malvinas" de Rosario para comenzar mis trámites de pre embarque al vuelo 7617, con horario de despegue a las 01.15 del 4 de enero con destino Río de Janeiro. Luego de varias horas cansadoras de espera en el aeropuerto (hasta las 3.15) personal del Gol Linhas Aéreas nos avisa que se cancela el vuelo (sin el debido previo aviso) con la mentira de "desperfecto mecánico del avión", que luego resultó ser "falla en seguridad del avión" porque las autoridades brasileñas ni siquiera dejaron mover el avión desde las 21 del aeropuerto Galeao (Río de Janeiro) con rumbo a Rosario. Así que nos invitaron a todos los pasajeros a retirarnos del aeropuerto, sólo con la promesa de una pronta llamada. Esto sin escuchar nuestros reclamos e inconvenientes que nos provocaron con su arbitraria decisión. Y el personal de la oficina de Anac (Agencia Nacional de Aviación Civil) presente en el aeropuerto, brillaba por su ausencia en mediar nuestros reclamos y en fiscalizar excusas de fallas de la aerolínea. Siguiendo camino de regreso a mi domicilio de madrugada, reitero comunicaciones con el 0800-704-0465 de "la aerolínea inteligente", como se hace llamar (sin fundamento en mi caso), la cual, según el operador de atención telefónica, todavía no sabía cómo la empresa solucionaría mi situación y la de aproximadamente cien pasajeros más. Es así que la "pronta llamada" fue a las 14.05 del 4 de enero para reprogramarnos el vuelo para recién las 23.15, o sea que, recalculando, llegaría a mi destino de vacaciones 21 horas y 15 minutos mas tarde de lo "acordado" al momento de comprar el paquete. Además, durante la mañana nos comunicamos con la empresa de turismo Biotravel que no realizó esfuerzo alguno por solución, mediar con la aerolínea o de asesorarnos en cómo reprogramar el vuelo con otras aerolíneas, o retrasar la estadía en Brasil porque, según ellos, no había disponibilidad por la temporada alta, respuesta que no concuerda con la del mayorista del paquete turístico y del hotel, donde se sorprendieron porque sí tenían más lugar y fechas cuando nos hospedamos. Asimismo, para no quedarnos quietos, logramos encontrar comunicación por mail a un representante de TN (mayorista de paquetes de viajes), quien nos respondió, insatisfactoriamente y con una total irracionalidad, que aunque llegábamos 22 horas más tarde "todavía teníamos dos horas para disfrutar de nuestra habitación de hotel", con lo cual ellos quedaban saldados. Fui a Defensa del Consumidor de la provincia y del Concejo; y me dijeron que al ser un tema federal ellos "no tienen competencia". Y como broche de oro, sigo recibiendo publicidades de la aerolínea, del mayorista y de la agencia de turismo a mis redes sociales.

Emmanuel Conti

Tres rosarinos y el aborto

He seguido con atención el debate en el Congreso de la Nación, acerca de la legalización del aborto. Sabemos muy bien que toda pretendida reforma legal, implica primero la reforma constitucional, dado que nuestra ley fundamental defiende la vida desde la concepción. Pero los argentinos no somos muy apegados a la ley, a su cumplimiento, y este es un caso grave de violación de la norma constitucional. Sin embargo, puestos en situación de debatir, destaco la presencia de tres rosarinos en dicho debate. Un reconocido periodista, sin poseer conocimientos científicos médicos que lo acrediten, pontificó acerca del comienzo de la vida humana y cuándo uno se inicia como persona. Las redes sociales dieron cuenta con ironía y sarcasmo de sus "burradas", mostrando su ausencia de lógica, el hecho de contradecir a Luis Pasteur y de atacar verbalmente a una diputada, saliéndose del cauce racional y respetuoso que un verdadero debate merece. Otro rosarino, funcionario público, también pontificó sobre el tema. Llegados a este punto, no sólo la lógica y la sensatez se escaparon, dicen que vieron fugarse a la veracidad cuando el funcionario calificó de "exitoso" su plan de salud porque le dan Misoprostol a las embarazadas, para que maten a sus hijos no nacidos. También porque desde hace seis años "no se registran muertes por aborto". Pero, ¿quién no se muere? La mujer. ¿Quién queda con las heridas psíquicas y, tal vez, físicas por abortar? Las mujeres. ¿Quién sí se muere? El no nacido. ¿A dónde se tiran sus restos humanos sacados del útero? Además, sostuvo que "aumentó el número de abortos en los efectores públicos en Santa Fe". Con lo cual, es el mismo gobierno quien disminuye la tasa de natalidad en la provincia. Me pregunto, ¿no se ve la conexión entre el homicidio agravado por el vínculo y la cantidad de asesinatos en lo que va del año? La muerte llama a la muerte. Cabe aclarar que el Misoprostol, conocido como Cytotec, ha dejado de venderse en Francia desde el 1º de marzo de 2018. Laboratorios Pfizer tampoco lo seguirá fabricando por los dañinos efectos en la mujer. Pero el gobierno santafesino lo producirá: ¿negocio disfrazado de derecho a la salud? Finalmente, habló una médica rosarina, quien expuso con claridad y firmeza, apoyada en imágenes, el desarrollo intrauterino del ser humano a partir de la concepción, como un continuo desde ser cigoto, embrión, feto y, luego, bebé. Los dos primeros rosarinos son para el olvido, la médica expresó la información genética y embriológica.

Carlos A. Robledo





Muy bien por el Club Ciclón

Los alumnos de la escuela de natación del club Ciclón, de calle Saavedra 660, felicitamos a la señora presidente, María Elisa Sampagnini, y resto de la comisión directiva por la habilitación de la renovada pileta de natación que ahora tiene estructura metálica y carpa nueva. Ha sido pintada y cuenta con nuevo filtro de agua, caldera reparada y adecuación de las instalaciones sanitarias. En estos tiempos tan difíciles esto tiene el doble de mérito porque ha sido realizado a pulmón, con esfuerzo y recursos propios, con trabajo constante y silencioso. Nuestra felicitación también a Juan Carlos, miembro de la comisión, y al director de la escuela de natación, nuestro querido profesor Claudio. La presidente ha establecido tarifas muy accesibles y horarios adecuados para que todos puedan concurrir. La pileta está abierta al barrio y resalto las otras actividades que realiza la institución como ser basquet, voley, gimnasia y danzas ademas, de tener una sede de educación física de una escuela de la zona.

Jorge Bocchio

alumno de natación

alumno de natación





El corpiñazo, qué ridiculez

¿No será demasiado que los educandos de hoy se tomen tantas atribuciones y que no entiendan que en la sociedad hay ciertas reglas de urbanidad y decoro, como también normas que cada institución educativa impone conforme su perfil educativo, como uniformes, apariencia, pulcritud, aseo? ¿Ameritaba hacer un corpiñazo? Alentado incluso con mujeres mayores que se prenden en todo, que dicho sea de paso ya me tienen harto con sus reclamos. ¿Cómo el ministerio puede promover, al igual que el colegio, una asamblea para determinar la autorización o no de semejante estupidez? Me aterra pensar en la sociedad del futuro. ¡Qué involución!

Roberto Rubén Sánchez