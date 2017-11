Nace un boliche en barrio Martin

Inquieta a gran parte de un barrio de Rosario y en lo personal me preocupa el futuro del predio de avenida de la Libertad y Necochea (ex Münich). Pero más me sorprende aún la forma como se ha otorgado esta concesión, observando atentamente la regulación legal vigente. Ha pasado ya mucha agua bajo el puente y aún este precioso predio continúa sin actividad comercial alguna. En estos años muchos han sido los pedidos de informes que el Concejo Municipal de Rosario elevó al Ejecutivo pidiendo explicaciones sobre la modalidad en que se otorgó esta concesión cotejándolo con las ordenanzas vigentes. Hubo un decreto, el 2670/1, a través del cual se abrió la licitación de explotación comercial a un restaurante-bar. Recuerdo que no hubo oferentes, y a través de un decreto posterior, el 2853/11, se prorrogó el llamado a licitación. Cuatromasuno SRL presentó oferta aquí y el 13/06/2012 el municipio adjudicó la licitación a la firma antes mencionada (Queens) permitiéndose el uso del salón "para eventos". El decreto que abría la licitación sólo se refería a bar-restaurante y posteriormente se agrega la posibilidad del uso del salón para eventos. Como ciudadano y abogado me pregunto si administrativamente esto es procedente. Tiempo después, y siguiendo siempre atentamente el devenir de este restaurante, leo un artículo de este periódico de fecha 1/11/17, en donde se relata que se habría dictado la resolución Nº 198, permitiéndose a los concesionarios "un permiso circunstancial" de realizar eventos bailables hasta un máximo de seis mensuales. Mi deseo como ciudadano, vecino y abogado, es saber dónde se encuentra el rubro "alquiler para salón de eventos" en la normativa vigente. Desearía comprender también si ese "permiso circunstancial" otorgado no vulnera el extraordinario derecho del que gozaríamos los vecinos al Registro de Oposición. Y por último, y no menos importante punto, es comprender si estos seis permisos circunstanciales que se concederían mensualmente no implican un permiso para eventos bailables y musicales los fines de semana, aturdiendo a los vecinos y sembrando inseguridad y descontrol en los alrededores. Nuestro barrio se sentirá inquieto con fiestas, eventos musicales, cumpleaños y fiestas privadas hasta altas horas de la madrugada. Imagino al barrio asomado a sus ventanas, indefensos y sin haberles pedido una opinión, imponiéndoles una forma de vida contraria a sus deseos y aspiraciones en lugar de brindarnos paz, calidad de vida, seguridad urbana y respeto. Qué bronca da evidenciar que algunos comercios de nuestra ciudad puedan inicialmente tener una determinada naturaleza y que veamos mágicamente "mutar" y transformarse como si se los tocara con una varita mágica cambiando sus características y alcances.

Jueces cómplices

El caso de Abril, la nena asesinada en La Plata, conmueve y conmociona porque se podría haber evitado. Hoy Abril podría estar en el colegio, cuidando a su hermanito menor o haciendo la tarea para mañana. Abril es una nena que podría haber sido tu hija, tu nieta, tu hermana o tu vecina. Su vida fue arrebatada por un asesino que nunca tendría que haber estado con "libertad asistida" una madrugada como si nada, con tres condenas en su espalda. El culpable de esto tiene nombre y apellido, y es José Villafañe, un juez que ignoró los informes del Servicio Penitenciario para otorgarle un "beneficio" a quien nunca tendría que haber salido tras las rejas. Y no nos olvidemos de la Cámara de Apelaciones que ratificó esta decisión. Una firma y un disparo dejaron un dolor por siempre a los padres de Abril, esto se pudo haber evitado y sólo queda exigir justicia.

Cajeros automáticos sin efectivo

Quien pudo recorrer Rosario el último fin de semana, avenida Pellegrini especialmente y calles aledañas, pudo encontrar cajeros sin dinero, sin efectivo, colas en cajeros. Chau, a buscar por otro lado, si hay; especialmente los de la red Link. Ahora bien, si en estos tiempos se usa el pago con el plástico, el efectivo todavía no se jubiló. Un fin de semana las expendedoras automáticas tendrían que estar atentas y no quedarse sin el vil papel. Rosario es turística. No quedemos mal, parece que los cajeros automáticos se toman vacaciones.

Recuerdos de la querida radio

Qué recuerdo hermoso me trajo volver a escuchar el partido de Rosario Central por la radio. En mi pueblo nos reuníamos alrededor del aparato y era un deleite escuchar a José María Muñoz transmitir el partido y a Fioravanti con los comentarios. Te llegaban de una forma que era como verlo. Las propagandas de distintas marcas todas rimaban "Juan. Perico y Andrés, todos usan Llavatec", que era una marca de zapatillas de la época. Otra decía "Cada día una copita, estimula y sienta bien", Gracias radio por traerme tan gratos recuerdos.

La mentira tiene patas cortas

El 1º de agosto de este año, un grupo de encapuchados cortó una ruta en la Patagonia. Como el corte de rutas es un delito, intervino un juez de la Nación, quien ordenó a la Gendarmería Nacional desalojar la ruta. Debido a la presencia de los gendarmes, los encapuchados huyeron y todos cruzaron el río Chubut, menos uno, Santiago Maldonado, quien murió en el intento. Como faltaba poco tiempo para las elecciones de octubre, un aquelarre de kirchneristas y personajes que manejan el negocio de los derechos humanos, pretendieron restar votos al actual gobierno explotando ese episodio. Tenían como testigo estrella a un mapuche RAM, quien declaró que vio como los gendarmes golpeaban brutalmente a Maldonado, lo cargaban en un vehículo de la Gendarmería y lo llevaban rumbo a Esquel. Ese es el relato. La realidad es que el cuerpo de Maldonado fue encontrado en el río, donde siempre estuvo, y la autopsia certificada por un gran número de peritos forenses determinó que no tenía lesiones producto de golpes, ni de balazos, ni de ningún otro tipo, y que había muerto ahogado. La mentira tiene patas cortas.

Señores de Ansés, en ustedes confío

Digo que confío porque estoy esperando la liquidación de mi juicio que tengo con Ansés, que tiene sentencia firme desde octubre de 2016. Presenté todos los comprobantes de mi estado de salud. Esto entró en liquidación en abril de este año y ya vencieron los 120 días hábiles para liquidarlo, y aún sigo sin respuesta. Por eso, a través de este medio quiero preguntar si los jubilados estamos destinados a morir sin cobrar lo que nos corresponde. ¿Qué más debo esperar?