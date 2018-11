Mutualismo y cultura

¿Es posible potenciar la actividad cultural con una tradición que se define y articula con otros bienes del patrimonio mutualista de la ciudad y la región? Sí, es posible y prueba de ello es el permanente apoyo que la Sociedad Mutual de Empleados Públicos de la Segunda Circunscripción brinda al desarrollo de la educación y la cultura. La reciente presentación del conjunto Ars Nova, ofreciendo el espectáculo "Decir de Mujer"; la Muestra Bienal de Pintura, Salón Ambrosio Gatti, la Muestra Anual del taller de Teatro, al que se le suman el taller literario y la biblioteca son bienes culturales que se concretan en relación a una historia en común, convocante, pública, organizados por una institución privada con el determinado fin de hacer, a través de la cultura y el arte, más bella la vida y que se inserta en una estructura edilicia amplia, funcional y moderna, de contenido altamente humano y eficiente, necesarios para desarrollar actividades de la manera más adecuada y exitosa posible, siempre con acceso libre y gratuito. La Sociedad Mutual de Empleados Públicos es un referente de la cultura de la ciudad y con una historia que la identifica desde hace más de 60 años asignándole un carácter mutual y solidario en la construcción de la convivencia y participación ciudadana. Rosario como producto de la sociedad, se define por la interacción de componentes que están en permanente proceso de cambio, necesario para el adecuado funcionamiento de la dinámica social, y las instituciones que promueven la cultura son parte de lo que llamamos lugares comunicativos, hitos que definen la imagen urbana y el carácter distintivo de una ciudad como la nuestra que ama la cultura. Acompañamos y valoramos el trabajo de la Mutual de Empleados Públicos que invierte en cultura.

Sobre la educación sexual

Felicito al doctor Juan Gabriel Soriano, abogado diplomado en Gestión Pública y profesor de Derecho Constitucional, quien en su carta del día 28 de octubre de 2018 hizo una brillante exposición explicando el tema de la educación sexual de manera objetiva y sin sesgo ideológico ni manipulación del lenguaje como la que estamos acostumbrados a escuchar en algunos medios voceros de la versión unilateral de la ideología de género. La educación sexual tiene que servir para prevención de embarazos no deseados y enfermedades, no para lavar cerebros a menores de edad con idealismo sexista impuesto por el lobby LGTB y su sectarismo feminista. Una cosa es la "educación sexual" y otra muy distinta es el "adoctrinamiento homosexual". La ideología de género no es una ciencia, no se basa en el método científico, no es un rama de la medicina ni de la biología, y todavía tienen el tupé de pretender usar la educación sexual como "Caballo de Troya" para imponer su adoctrinamiento sexista dogmático, subjetivo, idealista, carente de base científica y negador de la naturaleza empírica de la realidad material humana.

Una tragedia evitable

Con mucho dolor me dirijo nuevamente para referirme a la carta que este diario, gentilmente me publicó el 1º de agosto pasado. En la misma hacía referencia al paso a nivel de calle Buenos Aires, de Roldán, que por ser una arteria de doble mano y con mucho tránsito se tornaba muy peligrosa ya que no tiene barreras, señales luminosas ni sonoras. Lamentablemente no me equivoqué en mi apreciación, días pasados un tren carguero se cobró una vida joven. Siempre estamos a tiempo, no hay peor sordo que quien no quiere escuchar.

Qué gran desilusión

Quiero expresar mi desilusión con la intendenta de Rosario, ya que la gente que la rodea me impiden tener un diálogo con ella. Pedí una entrevista por una fábrica que tengo lindera a mi casa, de Entre Ríos al 5000, autorizada y habilitada por esta Municipalidad. Me dijeron que se iban a ocupar personalmente de mi problema. Cuántas mentiras, nunca realizaron nada a mi favor y sí en favor de empresarios que desde hace tres años vengo denunciando en todas las áreas municipales, y hace unos días me enteré de que volvieron a habilitar por cinco años más a esta gente que me está destrozando la casa, nos están enfermando con diferentes ruidos y vibraciones, y diferentes daños a mi propiedad. Quién protege a gente sin principios de convivencia, espero que llegado el momento todo se investigué con una Justicia justa y limpia de corrupción. Está bien que fomenten las fuentes de trabajo, pero que sean en lugares habilitados para tal fin.