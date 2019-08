Músicos negros

En La Capital del lunes 22 de julio pasado hay un excelente artículo sobre Carlos Gardel, los orígenes del tango y de sus guitarristas negros, en particular Barbieri que lo acompañaba en el fatídico avión, aquel 24 de junio de 1935 en Medellín. La ascendencia afro de aquellos músicos fue motivación de proyectar la memoria hacia un compositor de piel negra, autor de la partitura para piano del tango "Más vale tarde que nunca", escrito para un amigo que fue intrascendente. Sin embargo, una de sus varias obras musicales militares, la "Marcha San Lorenzo" no sólo trascendió en nuestro país sino en gran parte de los países de Europa, con plena vigencia actual y para nosotros será imperecedera. Cayetano Silva, fue un hombre con mucha historia en gran parte conocida, en la que siempre está presente la pobreza. El breve espacio de las cartas sólo permitirá una referencia a sus diferentes momentos en Rosario que fueron trascendentes. Aquí se casó, escribió la música de las obras de su connacional Florencio Sánchez, por ejemplo, del estreno de "Canillita", fue músico policial y falleció en la ciudad el 12 de enero de 1920. Nació del vientre de madre esclava en San Carlos, Maldonado, Uruguay en 1868 un 7 de agosto. Cabe señalar que el título de la marcha responde al lugar de nacimiento del ministro de Guerra Pablo Riccheri, debido al cambio solicitado por el militar que por recato pidió al autor que no la titule con su nombre como originalmente la llamó Silva. Fue estrenada en un acto cumplido en la ciudad de aquella localidad en 1902. La referencia a la batalla de San Lorenzo se manifiesta en la letra, compuesta en 1907 por el docente y escritor mendocino, residente en Venado Tuerto donde también moraba Silva. La casa de éste es hoy Casa Histórica y Museo Regional, sede de varias instituciones culturales, el entonces pueblo de San Lorenzo.

Ernesto Del Gesso

Veganos contra gauchos

El violento e insólito ataque de un grupo de veganos contra las exhibiciones deportivas de gauchos dentro del programa de La Rural que se realiza anualmente y que es una tradición de más de un siglo, merece el más fuerte repudio de la comunidad. La Rural es encuentro de alto valor de uno de los sectores más importante de la producción argentina donde se reúnen expositores, reproductores, científicos (veterinarios, biólogos, agrónomos) para conseguir mayor y mejor ganado vacuno, cuyo producto es la carne, la leche y sus derivados, y ambos conforme el mejor alimento consumido por el hombre desde la era prehistórica. Hoy en el mundo hay más de mil millones de personas que sufren el hambre, ojalá Argentina pudiera exportar al doble o el triple de carne, leche y sus derivados para paliar un poco el hambre e ingresar mayores recursos para el Estado, y que sean distribuidos para las necesidades de la población (como la salud, la educación y la Justicia). El noventa por ciento de la población argentina (especialmente los niños) consumen leche y sus derivados diariamente, que es el mejor y el más nutritivo alimento del hombre; y un alto porcentaje consume carne vacuna. Para recordarle a los veganos, la leche viene de la vaca y que necesita del toro para servirla. Si eliminamos la especie vacuna, de dónde sacamos la leche. Yo creo que la ignorancia los lleva cometer acciones totalmente ajenas a la realidad y producir acciones negativas queriendo dañar uno de los recursos más importantes del país.

DNI 6.347.664

Con memoria y valentía

A medida que avanza la campaña electoral. el sector K de la oposición está perdiendo todos los frenos morales, éticos y sobremanera utilizan un vocabulario violento y chabacano para atacar a todos los que no acuerdan con ellos. La ex y ahora candidata a vice, CFK sigue tirando frases falaces y provocativas, buscando impunidad. Alberto Fernández promete a los jubilados aumentos en las retribuciones previsionales y medicamentos gratis a pesar de que no tiene la más mínima idea de economía y de cómo hacerlo. Ofelia Fernández, candidata a diputada, recrimina a Aníbal Fernández por su misoginia y lo llama "salame". Sergio Massa dice que el oficialismo esconde a Macri por vergüenza y asegura que el Frente ganará en octubre. Esta persona que creó el movimiento Renovador, denostó a CFK, al kirchnerismo, y deseaba ser el próximo presidente. Después de Macri se transformó en un felpudo tendiéndose grácilmente a las órdenes de CFK. Participemos todos en un "Nunca Más" del peronismo corrupto, mentiroso y violento. Vayamos a votar cualquiera sea nuestra edad y hagámoslo con memoria y valentía.

Jorge Rubnicius