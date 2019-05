Multitudes no tan multitudinarias

Como estaba previsto, los periodistas y militantes K se regodearon relatando hasta el hartazgo que el acto-presentación del libro “Sinceramente” de Cristina Fernández de Kirchner había logrado una convocatoria de tal magnitud, que había superado todos los pronósticos. Sólo a modo de comparación y desde una óptica muy optimista, no creo que haya igualado o superado, ni siquiera a los festejos del Club Arsenal de Sarandí por su ascenso y vuelta a la 1ª división de la semana pasada. Y si la explicación a la magra convocatoria fue debido al mal tiempo, les recuerdo que una noche a fines de los ochenta, bajo una lluvia torrencial y “cobrando la entrada “, la UCeDe de Alvaro Alsogaray llenó el Estadio Monumental de Núñez. Tampoco y para no perder la costumbre, la doctora no se privó de traer a colación en su tedioso discurso, un ejemplo que choca de frente con la realidad histórica. Fue cuando reivindicó fervientemente al “pacto social” de José Ber Gelbard y su gestión en los setenta al frente del Ministerio de Economía –que entre otras cosas, congeló los sueldos por dos años y suspendió las paritarias– y culminó, luego de la desaparición del general Juan Domingo Perón en 1974, en el tristemente célebre colapso económico que se recuerda como “el Rodrigazo”.

Alejo Uribe

DNI 6.259.301