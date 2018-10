Multiplicar es la tarea

En la edición de Tedex Rosario 2018 se presentó un vecino de la zona sur de Rosario. Víctor Buso es cerrajero de profesión y astrónomo de vocación. La noche del 20 de septiembre de 2016 decidió irse a dormir un poco más tarde y así observar qué tenía para contar el universo. Una de las miles de millones de galaxias estaba deseosa de charlar, de contarle una bella historia que cambiaría su vida y la de la astronomía mundial.Víctor, esa noche, en su terraza y con un telescopio, que dista mucho de los más avanzados, se transformó en la primera persona en la historia de la humanidad en fotografiar el nacimiento de una supernova (un suceso ocurrido hace 80 millones de años en el universo). En su relato, expresado con una sencillez y claridad envidiable, para un hecho tan complejo y único como el acontecido, nos alentaba a que todos tengamos la valentía, dedicación y suerte para poder conquistar nuestras estrellas. Me gustaría resaltar un fragmento de su exposición: "Eran las doce y media de la noche, así que para no mover el telescopio y despertar a los vecinos decidí dejarlo donde estaba". Enseñanza cósmica nos brinda esta frase, de no ser por la solidaridad que tuvo con sus vecinos no hubiese descubierto nada, un centímetro que movía su telescopio y la humanidad seguía sin conocer ese nacimiento estelar. Cuántos descubrimientos y sueños estamos dejando huérfanos gracias al sentido común instalado del "sálvese quien pueda", "la culpa es del otro", "a mí no me interesa así que no quiero financiarlo", "vos cuidá tu quintita", entre tantas otras que nos definen como sociedad. Quizás, el primer paso para que el cielo no nos quede tan lejos, sea cambiar esas frases por otras más inclusivas, solidarias y humanas. Quizás, si pensamos más seguido en quienes nos rodean, estaremos más cerca de conquistar nuestros sueños.

Maximiliano Luis Abaz

DNI 32.089.754