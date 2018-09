Mujeres que se quejan

Leí en este diario que unas mujeres se quejan porque las insultaron por la calle y en un colectivo por usar pañuelos verdes, que son el símbolo del aborto. Realmente no me explico cómo habiendo tantos casos graves como asesinatos y robos, esas mujeres consiguen salir en los diarios por conflictos insignificantes. Y ya que se ponen en papel de víctimas les digo que no son ningunas víctimas, y que las verdaderas víctimas son las personas en gestación, niños y niñas, que ellas quieren eliminar con sus pañuelos verdes y sus abortos.

María Ferreyra Ruiz

DNI 28.242.203