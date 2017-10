Mujeres que mueren (V)

Por impedimentos de índole personal, se me atrasó esta respuesta a las expresiones del señor Luis Novaresio negando el comienzo de la vida desde la misma concepción y aceptando el aborto. A lo ya expuesto en esta misma sección por otros lectores, me apuro a agregar lo siguiente. Es verdad que la vida es un devenir o proceso como dice el destacado periodista, pero lo que él no visualiza es que ese devenir o proceso comienza y se genera en Dios, quien es el creador y dador de la vida. Las Sagradas Escrituras revelan que antes de que estuviésemos en el seno materno ya estábamos en el plan divino, por ello en el Libro de Jeremías 1:5, leemos lo que Dios le dice a este profeta: "Antes de que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones". Asimismo, en el Salmo 139: 13, el salmista dice: "Porque tú formaste mis entrañas; tú me hiciste en el vientre de mi madre". Por ello, creo que al asesinar a un niño antes de nacer, no sólo se cercena una vida, y con ella a toda una generación potencial, sino lo que es peor aún, se extermina también a un exclusivo plan y diseño divino, lo cual constituye al aborto en algo más que un horroroso crimen. No estoy respondiendo desde la religión, ni tradición, ni legalismo, o fanatismo alguno, ni de ningún otro tipo de oscurantismo humano, sino desde la fuente divina que son las Sagradas Escrituras. Puede creerse o no en Dios y su Palabra, pero jamás confundirlos con construcciones humanas falibles e imperfectas, cuyos desvíos, aberrantes algunos, no invalidan los preceptos divinos, los cuales son absolutos y eternos. Religión y Dios no son sinónimos. Cuando el señor Novaresio alude "a las posiciones supuestamente sostenidas para defender la vida definida desde la irracionalidad y no desde la ciencia", se advierte claramente su agnosticismo y la influencia de la filosofía hegeliana endiosando a la razón y dando lugar a la autosuficiencia humana que deja de lado a Dios. Este sistema de pensamiento, como ya lo expresé en otra ocasión por esta misma sección, es producto de un mundo que ha sido despojado de parámetros universales exteriores al hombre que otorguen un sólido cimiento y andamiaje para nuestra existencia. Así, en medio de un mar de relatividades, el eclecticismo y el discurso humanístico pleno de eufemismos, constituyen el ropaje predilecto para el camuflaje de innumerables transgresiones. "No matarás" dice Dios, el Señor de la vida, la cual comienza desde la misma concepción y porta un particular propósito divino.

N. de la R: La nota a la que hace referencia la lectora salió publicada el 8 de octubre, donde Novaresio planteaba que el tema es "un debate que todavía no está salvado y al que le escapan los políticos"

Reformas que se avecinan

Eufórico por el resultado electoral obtenido en gran parte del territorio argentino, la máxima autoridad del país anunció que avanzará con lo que denomina "reformas". Estos cambios que se avecinan en materia laboral, previsional, del sistema de salud y educación pública no harán más que ampliar la brecha entre los que gozan de privilegios y quienes vivimos de vender a diario nuestra fuerza de trabajo en las condiciones que nos son impuestas por el Estado y las patronales empresarias. Las medidas de neto talante regresivo que tienden a mercantilizarlo todo aumentarán la exclusión e incrementarán los niveles de violencia y el achicamiento de las libertades individuales y colectivas. En tanto, una importante porción de personas sensibles procuramos elaborar el duelo por el infame final de la vida del joven libertario Santiago Maldonado, 80 días padeciendo la desaparición forzada. En las alturas gubernativas continúan danzando sonrientes. Argentina, un país corriendo por el camino de cornisa hacia un oscuro futuro.

Aclaración por ruidos molestos

Nos dirigimos a este diario ya que en reiteradas oportunidades se puso en cuestión o se criticó a la institución que hoy nos toca dirigir desde hace un poco más de dos años, cuando decidimos hacernos cargo del Club Atlético Banco de la Nación Argentina Rosario (Cabnar), ubicado en bulevar Rondeau 2932 (lado este de dicho bulevar). Nos dimos cuenta que muchos vecinos de la zona norte creen que nuestro club trabaja en conjunto o es lo mismo que Banco, club de fútbol ubicado sobre el mismo bulevar que nosotros pero del lado oeste. Por tal motivo, y visto que gente conocida nos hizo llegar una carta de lectores escrita por los vecinos donde denuncian disturbios y bombas que se tiraron en el club de enfrente. Queremos informarles que se trata del club Banco de fútbol, y que agradeceríamos que antes de escribir o hacer pública una denuncia, o cualquier consulta que tengan, se arrimen al club donde con tanto placer y amor, y a cambio de nada, trabajamos día a día. Muchas gracias por su atención.

La gente habló con el voto

Después de los resultados de las Paso, dije que en el FPCyS, en Santa Fe, se debía hacer una profunda autocrítica para revertir los magros resultados de aquel momento, cambios que no se concretaron, y los resultados me dieron la razón. Dije que había que escuchar más a el vecino común, honesto, el que todos los días trabaja, paga impuestos, el que marca una necesidad ya que el autoritarismo sólo lleva a la derrota. Creo que como afiliado al partido, y como muchos de mis compañeros, hay que ir pensando en un movimiento de renovación y cambio. Reclamamos un frente abierto, más sensible, menos egocéntrico, más plural, en beneficio de todos, y que se aplique un proyecto ambicioso con vistas a 2019. Es hora de que candidatos "dinosaurios" sepan que en la Argentina y en Santa Fe la gente les habló con su voto.

Rampas para discapacitados

Notamos que las personas con discapacidades físicas no pueden visitar algunos lugares de Rosario por la falta de rampas en las esquinas y sitios turísticos. Nosotros tenemos una compañera llamada Priscila que está en silla de ruedas por sufrir de una cuadriplejía espástica. El 15 de septiembre pasado realizamos un viaje de estudio a dicha ciudad. Visitamos distintos lugares y nos dimos cuenta de que siempre tuvieron que cargarla a upa porque no había rampas por donde llevarla con su silla. De no ser por los coordinadores, docentes y madres que acompañaron, Priscila no hubiese podido conocer y disfrutar de todo lo que vimos en Rosario. Como ella habrá muchas personas con el mismo problema. Por lo tanto solicitamos que alguna autoridad se interese por este tema y haga construir rampas en todas las esquinas y entradas de los lugares públicos para que todas las personas, con o sin discapacidad tengan el derecho a disfrutar de las mismas cosas.