Motivos de orgullo

Siempre me agrada exaltar la perfomance de compatriotas que son admirados en el mundo por sus logros en distintas disciplinas. Por ello quiero destacar el premio obtenido en Suiza por la doctora Lelis Hayipandelli, una pediatra que inventó un equipo muy original para detectar problemas neurológicos en bebés de hasta dos años. Hayipandelli, especialista en neonatología, obtuvo una medalla de oro en la 47ª edición de la Geneva Inventions (Ginebra invenciones). El equipo que denominó "evaset bebés", consta de atractivos pequeños objetos para que los padres jueguen con sus niños, y puedan observar en ellos algún comportamiento extraño que sin pérdida de tiempo deberán informar a profesionales neurológicos, permitiendo de esa manera la rápida intervención de los especialistas. Así es posible detectar anomalías como el autismo y el déficit de atención que generalmente son percibidos después de algunos años, y comenzar con la inmediata aplicación de los correspondientes tratamientos. Hayipandelli estudió en la Facultad de Medicina de Buenos Aires y atiende en el Sanatorio Otamendi del porteño barrio Recoleta. Por su parte y en una actividad muy diferente, la selección Argentina de futsal llamada "Los Halcones" e integrada por chicos que padecen síndrome de Down, tuvo una destacada actuación en el campeonato mundial de ese deporte. En efecto, los chicos se clasificaron subcampeones en el certamen realizado en San Pablo, perdiendo la final ante Brasil por sólo dos goles, luego de haber vencido entre otras, a la selección de Portugal y a la italiana que defendía el título. El emotivo subcampeonato logrado sirve de ejemplo porque demuestra lo que puede el carácter, la fe, la perseverancia y el deseo de superación. También pone en evidencia la importancia de inculcar desde pequeños a los niños con síndrome de Down, más allá de los tratamientos médicos pertinentes, el entusiasmo por alguna cuestión cultural, artística o deportiva. Valga para ejemplificar lo dicho el caso del joven marplatense Wenceslao Moreno, quien a los 22 años y no obstante sufrir parálisis cerebral, se recibió de médico en la Facultad de Medicina de Rosario; otro motivo de orgullo.

Edgardo Urraco

El resistente de Sobibor

Ha muerto Semyon Rosenfeld, sobreviviente del holocausto nazi contra judíos, gitanos y disidentes anarquistas, socialistas y comunistas. En efecto, a los 97 años se apagó la vida de Rosenfeld en la ciudad de Rejovot. Este hombre se negó a matar con un hacha a otro prisionero, su acto de insumisión ante un oficial de las tenebrosas SS dio comienzo a una rebelión generalizada; él no aceptó no equipararse a la crueldad de los verdugos hitlerianos. Por el contrario, fue activo partícipe de la revuelta y escapó del campo de exterminio de Sobibor en Polonia y se alistó en el Ejército Rojo en 1940 para combatir al nazismo. Semyon Rosenfeld había nacido en la pequeña población de Ternivka, su familia fue diezmada por los nazis en Ucrania y lanzada a una fosa común. En el campo de Sobibor fueron aniquiladas 250.000 personas. Nuestro respetuoso adiós a este resistente que no se resignó ante la brutalidad artillada. En el sórdido presente que vivenciamos con la emergencia de xenófobos y racistas de diversa laya en diferentes latitudes es preciso resaltar estas personalidades disidentes.

Carlos Solero

¿Tiene amnesia o está gagá?

Que un ex juez de la Corte Suprema sugiera que hay que redactar una ley para revisar todas las causas de corrupción suena a increíble. ¿Acaso olvidó que existen varias instancias apelatorias, previas a la sentencia definitiva, donde distintos tribunales evalúan y corrigen (de ser necesario) los fallos de instancias inferiores, y si no se está de acuerdo con lo determinado en esas nuevas instancias se puede llegar hasta la mismísima Corte? ¿Acaso olvidó sus propias interpretaciones sobre el Derecho? ¿Qué debería decir esa ley para el caso de que los delitos a revisar se hubieran cometido "con la luz apagada"? Le habrá hecho llegar al Santo Padre sus opiniones sobre el fallo Tiraboschi antes de que el Vaticano aplique sanciones a los obispos pederastas? ¿Zaffaroni tiene amnesia o está gagá?

Juan Manuel Irala