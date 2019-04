Modificar ya las leyes

Hay que reformar la ley, no se puede liberar de forma automática a todos. La policía debe recorrer las calles, activar los controles, pero no basta con la policía, porque ellos también son víctimas de esta situación. Hay que tener una consideración menos lineal de los delitos y ponerse del lado de las víctimas y no del lado de los delincuentes. No puede haber excarcelaciones automáticas en todos los casos porque hay que analizar el tipo de delito, la peligrosidad, la conmoción social que causa y algunas cuestiones formales. Hay que discutir si los jueces tienen una serie de razones para tomar esas decisiones, quizás actúan automáticamente sin ver el contexto social o el sentido común. Es necesario que comprendan la situación que estamos viviendo, las consecuencias y el crecimiento de la inseguridad. La reiteración de delitos debe implicar una conducta distinta en los jueces para no liberar a esos delincuentes, y los fiscales tienen que ponerlo en marcha, necesitamos una actitud más restrictiva respecto a esas excarcelaciones. Esto debe modificarse en el Parlamento, y modificar los artículos del Código Procesal Penal de la Nación. Las leyes deben ser adecuadas para proteger a las víctimas, no se puede permitir que el sistema proteja al delincuente, hay que abandonar esa idea de impunidad, salir de la culpa y ser efectivos. Es de imperiosa necesidad ir generando un cambio que nos lleve a tener como objetivo la defensa de la sociedad y de la víctima. Y todo esto debe ser tratado en el Congreso de la Nación, y trabajar de inmediato, diputados y senadores, esto lo exigimos como ciudadanos y porque es imprescindible y hartamente conocido. Estuvimos reunidos con el subdirector de Policía de la Provincia de Santa Fe, Daniel Alejandro Acosta, donde se le expresó la necesidad de activar controles en la zona norte de Rosario, calles Triunvirato, Asamblea, Cortada Jenner, Congreso, entre otras, donde los vecinos intercambiamos opiniones. Ya comenzaron las recorridas preventivas para controlar los robos y la inseguridad.

Miguel Amado Tomé, Cecilia Balaña, María Cristina Guerrini, Gabriela Zocchi y siguen las firmas





Defender los Derechos Humanos

La Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales (Fe-Sitraju) expresa una profunda preocupación ante la actual vulneración de los derechos humanos, reflejados en nuestra Constitución nacional y los Convenios Internacionales ratificados por nuestro país. La democracia está basada en el estado de derecho, el progreso y desarrollo económico y social, y el respeto de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales. Las políticas económicas implementadas por el gobierno de Cambiemos vienen provocando un enorme padecimiento a todos los argentinos. Miles de compatriotas perdieron sus trabajos y quienes aún lo conservan, han visto reducidos sus salarios notablemente, nuestros jubilados padecen penurias agobiantes, la falta de acceso a la salud y a la educación es alarmante, el derecho a la información se encuentra sesgado por los grandes monopolios de los medios de comunicación, no se respeta la libertad sindical, ni la negociación colectiva, entre otras muchas. Existe también una persecución a dirigentes sociales, políticos, sindicales, en donde no se cumplen las garantías del debido proceso, presunción de inocencia, igualdad ante la ley, ni el derecho a un juicio justo. Es inadmisible que en nuestro país tengamos presos políticos. Como trabajadores judiciales repudiamos la injerencia del Poder Ejecutivo en las decisiones de otro poder del Estado porque atenta contra nuestro sistema democrático de gobierno. Como dijimos antes y decimos ahora, por una Justicia al servicio del pueblo. En un nuevo aniversario del golpe cívico-militar, reafirmamos nuestro compromiso con nuestros treinta mil compañeros detenidos-desaparecidos. Continuamos luchando por los mismos derechos que ellos defendían, por el bienestar de nuestro pueblo y la democracia, por las garantías constitucionales y el estado de derecho, por una patria libre, justa y soberana.

Jorge Perlo

Secretario general de Trabajadores Judiciales de Rosario





Cuidemos el aire puro

Rosario hizo historia y fue pionera en la lucha contra el tabaco y la salud de los fumadores pasivos. No ahondaré en los perjuicios que genera el tabaco ni en la inexplicable autorización estatal a su comercialización a sabiendas que genera daños irreversibles y es causante del 90 por ciento de los cánceres de pulmón. Sí haré un llamado a las autoridades para prohibir definitivamente su "consumo" en lugares públicos abiertos. A pesar de lo expuesto gozan los fumadores del privilegio de contaminar su veneno en los mejores sitios, donde uno busca el "aire puro" y el contacto con la naturaleza.

DNI 10.988.023