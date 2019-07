Creo que no sólo se deben modificar las leyes penales que se aplican a los delincuentes comunes en defensa de la ciudadanía (que no vive al margen de la ley), sino también las leyes (por llamarlas de alguna forma) que determinan o disponen qué condiciones deben reunir los candidatos a ocupar cargos electivos en todos los niveles. Es decir, a nivel municipal (intendentes y concejales), a nivel provincial (gobernadores, diputados y senadores); a nivel nacional (presidente y vice presidente, diputados, senadores, y funcionarios como ministros de cada área). No es posible que personas con muy malos antecedentes, procesados, incluso detenidos, con serios cargos por diferentes ilícitos, puedan participar electoralmente e incluso llegar a ser elegidos, por más "populares" que sean, "sólo" porque no hay un fallo o condena firme respecto al delito cometido.Como siempre ocurre, y es uno de los males de nuestro país, que "hecha la ley hecha la trampa", y al igual que los famosos "fueros parlamentarios" que son usados por ciertos políticos sólo para defenderse de juicios por diferentes ilícitos y no para defender sus ideas, conforman una especie de "engañifa" legal como que si no hay "condena firme no es culpable". Y en consecuencia, pueden ser elegidos para cualquier cargo sin ningún obstáculo, lo cual a mi entender considero que es una burla y una afrenta a toda la ciudadanía que todavía confía, y al honor de la República. Después de todo, la gran mayoría de los ciudadanos honestos cuidamos celosamente nuestros antecedentes, tanto por razones morales, o de conciencia, como por razones laborales, dado que ninguna empresa medianamente seria emplea a una persona con malos antecedentes, sean personales o laborales. Pero parece que a los que deben cuidar la salud de nuestra República tal cosa los tiene absolutamente sin cuidado, y luego como si el chiste no termina, se consideran muy "nacionales" y hasta usan la palabra "patria". Una vez más debemos convencernos de la vigencia de la letra del tango "Cambalache".

Raúl Ermoli

Los cajeros del Banco Municipal

El miércoles pasado, siendo las 11,30, concurrí a los cajeros automáticos de la sucursal del Banco Municipal de Rosario de avenida Pellegrini entre Alem y Ayacucho, pero lamentablemente no pude realizar una extracción dado que ninguno de los cuatro cajeros entregaba dinero. Me dijeron que recién iban a colocarle dinero a las 16.30 o 16.45 horas. Como hace dos semanas me ocurrió lo mismo, saqué un número para operar en la caja. En ese momento en el visor de llamados estaba el número 31, yo tenía el 79, por lo que aproveché para efectuar otras cosas fuera del banco. Al regresar a las 12 estaban llamando al número 38, o sea en media hora sólo habían atendido a siete personas. Realmente me pareció inentendible, lamentable, y cuantos otros calificativos terminados en "ble" se les pueda ocurrir. Me dirigí a una persona que lo identificaron como responsable de dicha sucursal, quien me respondió que sólo había dos cajeros, o sea era peor que si fuera sólo uno y que había solicitado un cajero más pero nunca le enviaron esa persona. Si dos cajeros habían atendido siete turnos, yo debía esperar 41 turnos más, me hubiesen atendido a las 15, es decir tres horas después. ¿No les parece mucho tiempo, señores que dirigen nuestro Banco Municipal de Rosario?

Juan Humberto Sturlini

Macri, lo suyo no es el humor

Podríamos discutir largo rato y tal vez no nos pongamos de acuerdo nunca, sobre las bondades o perversidades en el ejercicio de la función del presidente Macri. Pero en lo que seguramente coincidiremos es en que lo suyo no pasa por sus humoradas ni "charms". Es más, su falta de "calle" se le nota en cada chiste o broma, con la cual pretende amenizar un momento. Como cuando pretendiendo cerrar una charla debate sobre los piropos y las denuncias de acoso, comentó: "¿A qué mujer no le va a gustar que le digan qué lindo culo tenés?", ante la mirada atónita de los presentes. Pero su falta de gracia quedó patentizada ahora, en campaña, junto a María Eugenia Vidal, donde la gobernadora anunciaba la finalización del entubamiento del arroyo "El gato". A su costado, dando vergüenza ajena, un candidato a presidente levantaba los brazos en el momento en que Vidal lo anunciaba, como dando las hurras, diciendo que era un autohomenaje. Pero lo peor de ese lamentable momento fue el "paneo" que hizo la cámara, mostrando las caras entre babeantes y sonrientes de "chupamedias detestables" (igualitas a las de los funcionarios de las cadenas nacionales cada vez que Cristina lanzaba una de las suyas). Porque los arrastrados no tienen partido, podría decirse que ellos son "en sí" el partido de los chupamedias.

Ovidio Winter