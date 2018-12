Misterios recaudatorios

Los vecinos de los nuevos loteos urbanizados de Roldán somos testigos permanentes de un misterio inaudito: no sabemos dónde van a parar los impuestos que pagamos a la comuna. Vivimos rodeados de espacios verdes mal mantenidos y muchas veces ocultos en la penumbra de la noche, ya que el servicio de alumbrado público es altamente deficiente y sucumbe en forma crónica a las inclemencias del clima. A veces, que cambien el farol del frente de un hogar lleva meses y múltiples reclamos por diversas vías. Luego está el paso a nivel de la ruta A-012, quizás uno de los puntos más transitados por el transporte comercial en Argentina, periódicamente emparchado con frecuencia trimestral con arreglos que sirven de solución momentánea por apenas semanas. Es difícil de entender que no se encuentre una solución definitiva a la eterna destrucción de dicho cruce, punto donde insólitamente hay venta ambulante entre carriles, lo que sospecho que, tratándose de una ruta nacional, no sólo será ilegal, sino un hito urbanístico sin precedentes en el mundo occidental. Pero dentro de dicha supuesta ilegalidad, la comuna ha decidido disponer de cámaras a los costados de las vías para poder multar a quienes no quieren esperar que un camionero se detenga en plena ruta nacional para comprar churros. En Roldán se paga mensualmente un impuesto municipal de casi dos pesos por metro cuadrado de terreno. Eso quiere decir que el propietario de un lote promedio abona aproximadamente 1.000 pesos por mes, casi tres veces más de lo que se pagaba en 2015 en concepto de alumbrado, limpieza y desmalezamiento, entre otros rubros. La calidad de dichos servicios es por lo menos lamentable. Dado que esto no es una opinión, sino una realidad inmediatamente corroborable, sería bueno que la administración pública rinda cuentas y explique por qué, siendo los impuestos tan elevados, no logran brindar un servicio público acorde a lo recaudado.



Marcelo Artal

DNI 27.055.629

Remises periféricos

Soy un convencido de que toda norma legal, en todas sus formas, debe acompañar los cambios. Pretender que la realidad entre a presión en una ordenanza vieja y obsoleta, es ilógico. Esto es lo que pasa con los remises informales. Se reprime a los remises, no a los remiseros ni a sus titulares. Se corta el hilo por lo más delgado. La ordenanza que regula taxis y remises legales es de imposible aplicación en los barrios. Aunque pudieran y quisieran entrar no se podrían pagar. ¿Tiene el ciudadano derecho a viajar en un remís que pueda pagar? ¿Que lo lleve a cualquier punto de la ciudad? ¿Que lo deje en la puerta de su casa, y no a dos cuadras? El sistema de remises periféricos debe ser regulado, controlado y legalizado. El Estado debe cumplir con sus obligaciones, no puede elegir hacerlo. ¿O no? Humildemente.

Ramón Antonio Llancafil

DNI 14.572.433



Justicia mediática

Es terrible apreciar como se destroza a una persona (un actor), su carrera y su prestigio. Su futuro. Y todo, mediante el sistema del escrache, el montaje y la actuación, y un linchamiento mediático. Aún con el apoyo de políticos y mandatarios que suman apoyo sin reparar en que sería prudente esperar que avance la investigación judicial en las denuncias realizadas. Siempre debemos pensar que si bien existen las denuncias, también hay falsas denuncias. La teoría del rumor, y que deberíamos ser cautos. La ley en su sabiduría parte de la base de la presunción de inocencia, y además se debe escuchar siempre las dos campanas. Aún los medios, que rápidamente fusilan a una persona y su familia, y toman partido, sólo a su parecer, o siguiendo una directiva invisible que proclama y exige que tal persona o fulano ya es culpable. Condenado y crucificado, antes que este caso sea planteado y discutido en sede judicial. Reitero, terrible, y no es el país (en serio) en el que una persona decente anhela vivir.

Natalio Daitch

DNI 13.788.896



Jubilados sin películas

Parece otra cachetada para los jubilados de parte de este emblemático espacio de arte que es el Arteón. Concurrí a este lugar el lunes 26 de noviembre a las 18:30, pagando la entrada correspondiente y proyectaron la película programada. Los martes y jueves a las 15, pasan una película sin costo para nosotros, los jubilados. Aduciendo desperfectos no proyectaron nada. Lo curioso es que el miércoles 28, pagando, hubo función. Resumiendo, cuando se abona la entrada no hay ningún contratiempo, cuando es gratis sí. Si es casualidad que me disculpen, o los encargados que se ocupen.

Augusto Bustamante

DNI 92.036.720