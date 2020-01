Misceláneas del Año Nuevo

Unas horas antes de Año Nuevo circuló por WhatsApp un divertido dibujito animado compuesto por cuatro muñequitos que representaban el año 2019. De pronto los dos muñequitos que figuraban con el Nº 19 se retiraron resignados porque habían cumplido se reinado anual. Al tiempo que se marchaban hicieron su aparición triunfal otros dos representando el Nº 20, quienes tras saludar amablemente a los del 19, ocuparon su lugar con lo que el simpático cuarteto de muñequitos quedó indicando el 2020, es decir el Nº que ostenta el presente año. Otros WhatsApps llegaron con diferentes e ingeniosos dibujos referidos al Año Nuevo que según la opinión generalizada de la gente, pareciera que cada vez le imprime mayor velocidad a la marcha de los doce meses. Ahora bien; un Año Nuevo no es más que un cambio en la cronología mundial pero no tiene magia alguna y por sí solo no cambia las cosas. Son las personas las que deben cambiar y eso pueden hacerlo en cualquier momento sin esperar el 1º de enero. Dicen que lo que ocurra a principio del año sucederá en los restantes 365 días. Así que sería bueno empezar el año encontrando un amor, una amistad, un acontecimiento feliz o realizando un acto solidario; una manera de honrar el año y como escribiera la recordada Eladia Blázquez: ¡Honrar la vida!

Edgardo Urraco