Mi pequeño fusilero

Así lo llamaba mi abuela en las cartas. Mi viejo hizo el servicio militar a los 18 años como se hacía en aquella época, lejos de mis abuelos. Un domingo de Pascuas un oficial le comunicó que necesitaban seis conscriptos para ir a Malvinas, por supuesto mi viejo aceptó e inmediatamente le escribió a su mamá para contarle la novedad. A los pocos días desde Comodoro Rivadavia partieron en avión hacia Malvinas. Tras un viaje de una hora aproximadamente llegaron a las islas y una camioneta los llevó a Puerto Argentino. Sin tiempo para acostumbrarse a este nuevo destino, a la medianoche lo designaron para la guardia con la categórica consigna de disparar a quien viera caminando, fue una noche de puro sufrimiento. Al día siguiente, obedeciendo nuevas órdenes, partieron hacia el Monte Tumbledown con cierta tranquilidad pensando que así se librarían de esas terribles guardias, sin tomar conciencia de que lo que les esperaba era aún mucho peor. Apenas llegaron comenzaron a cavar "pozos de zorro" esperando la llegada de los ingleses. Uno de esos pozos fue el lugar que lo contuvo a él y a su compañero Víctor desde el 1º de mayo, fecha en la que comenzó el bombardeo. Cada segundo de esos días lo pasó mojado, con hambre, con miedo, con la sensación de estar viviendo algo impensado y horrible: bombas que explotaban e iluminaban la noche haciendo tremendos agujeros en el suelo, constante alerta roja y bombardeos por 45 días, con bombas cayendo a metros de ellos. Los dos chicos de tan solo 18 años se abrazaban y se entregaban a la vida seguramente rogando que todo se terminara de una vez. El 14 de junio de 1982 se produjo la rendición de las fuerzas argentinas. Mi papá recuerda la noche anterior como el peor bombardeo de los que se produjeron durante los dos meses. Reunidos en un galpón, sus superiores les dijeron que habían cumplido con la patria, que estaban muy orgullosos de ellos y que Malvinas se iba a recuperar en el futuro. A los combatientes los invadía un sinfín de sentimientos, como la desi-lusión de no haber conseguido recuperar aquel pedazo de territorio usurpado. Destrozado física y mentalmente, llegó a no querer volver para no preocupar a mis abuelos ya que pesaba sólo 45 kilos. Mucho tiempo le costó a mi papá abrirse y empezar a compartir lo que vivió en la guerra. Muchas cosas contó, como por ejemplo que una vez para calmar la sed llegó a tomar nafta de avión que estaba junto a un charco de agua, que supo de compañeros que terminaron estaqueados porque a raíz del hambre tenían que robar la comida que les sobraba a sus superiores, y seguramente muchísimas otras se guardó. El buque "Almirante Irizar" lo trajo nuevamente al continente, y después de unos días por fin pudo reencontrarse con los brazos cálidos y protectores de mis abuelos que lo esperaban en la estación de trenes. Papi, sé que estás bien, con tus altos y bajos, sé que hace 37 años parte de tu corazón quedó en Malvinas, pero acá estamos nosotros. Mami, el Eze y yo para cuidarte, y como te prometí una vez para hacernos viejitos juntos. Estamos orgullosos de vos, te amamos. Quiero que esta historia no muera y siga viva para que sirva como homenaje a vos (mi héroe), a los 649 combatientes que quedaron en Malvinas, a los 500 que no pudieron ganar la batalla que comenzó con el regreso y a los que, al igual que vos, sobrevivieron al horror y sueñan con volver a las islas sin pasaporte, para ver flamear la celeste y blanca. Sin guerras, sin balas y sin muertos para llorar.

Yamila Zingoni (Arroyo Seco)